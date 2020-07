想替代 C 的 Zig 语言成立了基金会

Zig 语言官方宣布成立 Zig 软件基金会(Zig Software Foundation,ZFS)。

Today, I am proud to announce the Zig Software Foundation, a 501(c)(3) not-for-profit corporation, dedicated to promoting, protecting, and advancing the Zig programming language, supporting and facilitating the growth of a diverse and international community of Zig programmers, and providing education and guidance to students, teaching the next generation of programmers to be competent, ethical, and to hold each other to high standards.

今天,我自豪地宣布 Zig Software Foundation,这是一家 501(c)(3) 非营利性公司,致力于促进、保护和推进 Zig 编程语言,支持并促进多元化和国际化的 Zig 开发者社区的发展,并向学生提供教育和指导,教导下一代程序员要有能力、有道德并互相遵循高标准。

Zig 是一门通用编程语言,专为稳定性、可维护性和性能而设计,追求替代 C 语言在系统编程上的最佳地位。Zig 具有以下值得关注的特性:

· 手动管理内存

· 与 C 语言竞争而非依赖它,Zig 标准库不依赖于 libc

· 轻量而简单,专注于调试应用而不是调试编程语言的知识

· 新的错误处理方法,与编写良好的 C 语言错误处理类似,但减少了很多冗余

· 调试模式下优化了快速编译时间,并在不确定行为发生时使用堆栈跟踪崩溃

· ReleaseFast 模式和 ReleaseSafe 模式

· 泛型数据结构和函数

· 通过协程实现并发

· 导入 .h 头文件并直接使用 C 语言的类型、变量和函数

· 导出要依赖 C 语言代码的函数,变量和类型,自动生成 .h 头文件

· 可选类型而非空指针

· 主要使用交叉编译

官方公告中还宣布任命 Loris Cro 为 ZSF 社区副总裁,他的职责是提高社区的接受度和参与度、寻求公司捐款,并找到公共研发资金和计划。

同时 Zig 项目主页上也多出了基金会主页。官方表示 ZFS 保持开放式运营,也就是做一种开源业务,在 ZFS 主页上可以查看到财务详细信息、董事会会议记录以及所有常规记录。

