SpaceX 再次推迟星链和 BlackSky 卫星发射

据外媒报道，当地时间 7 月 11 日，SpaceX 再次推迟了最新的星链卫星发射，理由是需要对任务中的猎鹰 9 号火箭进行更多检查。

这家总部位于加利福尼亚州的火箭制造商计划于美国东部时间周六上午 10 点 54 分，从佛罗里达州发射 57 颗星链卫星和两颗 BlackSky 地球全球观测卫星，此次发射也是共乘（rideshare）任务的一部分。但就在发射前一个多小时，SpaceX 通过 Twitter 宣布任务取消。新的发射日期和具体时间仍需要与东部靶场（Eastern Range）进行确认，该机构主要负责监管东海岸所有的发射事宜。

SpaceX 在 Twitter 上写道：“原定于今天的第十次星链发射任务确定取消，以便于团队有更多的时间进行检查。目前团队正在努力确定下一次的发射机会，一旦确定了发射日期，将进行官宣。”

此次星链发射任务由一架经验丰富的猎鹰 9 号（Falcon 9）执行，它迄今已经完成了四次飞行任务。该助推器被 SpaceX 公司命名为 B1051，计划于 7 月 11 日进行第五次太空之旅。今年早些时候，该助推器承担了两次星链卫星发射任务，并于 2019 年完成了 SpaceX 公司的第一次载人龙号机组试飞，此外还为加拿大发射了三颗地球观测卫星。

除了 57 颗互联网波束卫星之外，SpaceX 还为 BlackSky Global 运送了两颗小型地球观测卫星，这也是 Spaceflight 的 “共乘”计划的一部分。Spaceflight 是一项经纪服务，旨在帮助小型卫星找到飞往太空的交通工具。

7 月 11 日宣布的飞行延迟也是此次发射任务宣布的第三次延期了，因为火箭原计划于 6 月 26 日完成星链和 BlackSky 的有效载荷。为了进行更多的飞行前检查，SpaceX 公司决定推迟首次飞行。这项任务的第二次延期是在 7 月 8 日，原因是天气原因。

美国航天部队第 45 太空联队气象中队的预报员预测，在今天的发射尝试中，有利天气条件的可能性为 60%。官员们则表示，可能导致发射延误的原因是厚厚的云层和闪电。

至于 SpaceX 将于何时重新安排此次发射，有预测认为是将在下周进行，因为 SpaceX 已经在为另一次发射做准备了。据悉，SpaceX 公司准备为韩国发射 “安纳西斯 2 号（Anasis 2 ）”通讯卫星，预计发射时间不早于 7 月 14 日。

如果有需要，第 45 太空联队和东部靶场可以支持 24 小时往返发射。当然这完全取决于 SpaceX 公司需要进行何种类型的猎鹰 9 号检查工作，以及何时可以重新安排发射。

一旦此次发射成功，将为迄今为止 SpaceX 的第十次星链任务、以及 2020 年的第八次星链任务画上句号。这也是 SpaceX 公司今年的第 11 次任务。