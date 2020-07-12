北京商场 SKP 封杀外卖员上热搜：穿外卖衣服就不行

据媒体报道，博主 @曹导 昨日发布视频记录了自己当外卖小哥的经历，经历了被歧视无法进入商场差点取不到单的绝望，以及单子超时太久被退单最后坐在路边吃完了那份餐的辛酸。据了解，北京 SKP 不许外卖人员进入，无论是作为消费者进去进餐、购物，还是仅仅作为外卖员进去取餐都不可以。

其他报道则指出，保安表示，这是商场的规定，如果放外卖员进入的话，保安也会被公司处罚，罚款额度至少 1000 元起，这对保安来说也是一笔难以接受的巨额罚单。因为这条视频，“商场有权拒绝外卖人员进入吗”已经上了热搜，引发争议的不只是 SKP 禁止外卖进入商场，而是一刀切的政策——只要穿着美团、饿了么等外卖平台的衣服都不能，哪怕外卖小哥可能只是进去消费。

天眼查数据显示，北京（华联）SKP 百货有限公司成立于 2006 年 3 月，注册资本 2.5 亿人民币，法定代表人为吉小安，公司经营范围包括零售医疗器械 II 类：医用电子仪器设备；验光配镜；零售百货、针纺织品、日用杂品、工艺美术品、珠宝首饰、金银饰品；停车场、保龄球场、健身房及所销售产品的配送、配销、安装、咨询、健身服务等。据工商披露的数据，其第一大股东为 RADIANCE INVESTMENT HOLDINGS PTE.LTD.，持股比例为 60%，第二大股东为北京华联集团投资控股有限公司，持股比例为 40%。该公司的对外投资包括北京华联时尚百货有限公司、北京 SKP 时尚餐饮管理有限公司等。

值得一提的是，天眼查数据显示，北京（华联）SKP 百货有限公司曾多次被行政处罚，违法类型包括经营者（销售者）在商品（产品）中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格商品（产品）冒充合格商品（产品）等。