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微软 Visual Studio Code 正式支持 Win10 ARM

2020/7/12 15:26:27来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月12日消息 5 月底，IT之家曾报道，在微软将 Electron Foundation 移植到 Windows 10 ARM 之后，Visual Studio Code 预览版首次提供了适用于 Windows 10 ARM 版本。

现在，微软官方宣布已经支持 Windows 10 ARM 运行 VS Code 稳定版本。

IT之家此前报道，微软 Visual Studio Code（VS Code）是市场上最受欢迎的 IDE 工具之一。通过最新更新，Windows 10 ARM 设备现在支持 VS Code。其中包括微软 Surface Pro X，三星 Galaxy Book S 等。

VS Code 1.47 版包括以下内容：

  • 辅助功能改进–屏幕阅读器的新功能。

  • Windows ARM 构建– Windows ARM 平台版本现在可以稳定使用。

  • 新的 JavaScript 调试器–在终端中进行调试，提供配置文件支持。

  • 源代码管理统一视图–所有存储库都显示在一个视图中。

  • 查看和排序挂起更改–以树或列表的形式查看文件，按名称、路径或状态排序。

  • 编辑复杂设置–从 “设置”编辑器中编辑对象设置。

  • 新的 HexEditor 扩展名–从 VS Code 中以十六进制格式编辑文件。

  • NoteBook UI 更新–改进的 UX 和撤消 / 重做支持。

  • 远程开发教程–学习在容器内和 WSL 中使用 SSH 开发。

  • 适用于 macOS 的 Java Pack 安装程序–设置为使用 macOS 上的 VS Code 在 Java 中进行开发。

你可以在此处阅读有关新版本的更多信息，并在此处下载适用于 Windows 10 ARM 平台的 VS Code。

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关键词：Visual Studio CodeWindows 10

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