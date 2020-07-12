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六大会员 + 五屏通用，爱奇艺星钻会员年卡 5 折 309 元

2020/7/12 19:05:27来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

爱奇艺VIP钻石会员全新升级星钻会员，购买即送等时长奇异果星钻VIP会员、FUN会员、体育大众会员、文学会员、VR会员，支持手机、PC、Pad、TV、VR五屏通用，原价618元，限时5折特惠309元，点此购买

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爱奇艺（7月10日 - 12日）
星钻会员年卡￥618/￥309点此
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超级VIP年卡￥488/￥244点此
超级VIP年卡￥488/￥244点此
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超级VIP双年卡￥976/￥488点此
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超级VIP季卡
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超级VIP季卡￥148/￥73点此
超级VIP季卡￥148/￥73点此
优酷（6月1日 - 3日）
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员年卡￥198/￥99点此
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文库会员年卡		￥278.9/￥179点此

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• 爱奇艺

星钻会员：原价618/年，可用于VR、TV、手机、电脑和Pad，限时309元/年，点此购买（年卡）；限时84元/3个月，点此购买（季卡）。

• 腾讯视频

超级影视VIP：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时244元/年，点此购买（年卡）；限时73元/3个月，点此购买（季卡）。

• 优酷视频

VIP会员原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时54元/6个月，点此购买（半年卡）。

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关键词：爱奇艺优酷腾讯视频

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