六大会员 + 五屏通用，爱奇艺星钻会员年卡 5 折 309 元

爱奇艺VIP钻石会员全新升级星钻会员，购买即送等时长奇异果星钻VIP会员、FUN会员、体育大众会员、文学会员、VR会员，支持手机、PC、Pad、TV、VR五屏通用，原价618元，限时5折特惠309元，点此购买。
活动时间：7月10日 - 12日
视频会员大促合集：
|视频会员
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|爱奇艺（7月10日 - 12日）
|星钻会员年卡
|￥618/￥309
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|星钻会员年卡
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|星钻会员季卡
|￥168/￥84
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|腾讯视频（7月9日 - 12日）
|超级VIP年卡
|￥488/￥244
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|超级VIP年卡
|￥488/￥244
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|超级VIP年卡
|￥488/￥244
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|超级VIP双年卡
|￥976/￥488
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|超级VIP双年卡
|￥976/￥488
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|超级VIP季卡
|￥148/￥73
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|超级VIP季卡
|￥148/￥73
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|超级VIP季卡
|￥148/￥73
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|优酷（6月1日 - 3日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
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|VIP会员年卡
|￥198/￥99
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|VIP会员年卡
|￥198/￥99
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|VIP会员年卡
|￥198/￥99
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|VIP会员半年卡
|￥108/￥54
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|WPS+百度文库（7月8日 - 20日）
|会员年卡+
文库会员年卡
|￥188.9/￥99
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|超级会员年卡+
文库会员年卡
|￥278.9/￥179
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• 爱奇艺
星钻会员：原价618/年，可用于VR、TV、手机、电脑和Pad，限时309元/年，点此购买（年卡）；限时84元/3个月，点此购买（季卡）。
• 腾讯视频
超级影视VIP：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时244元/年，点此购买（年卡）；限时73元/3个月，点此购买（季卡）。
• 优酷视频
VIP会员原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时54元/6个月，点此购买（半年卡）。
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