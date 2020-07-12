5G 下云游戏成新宠，概念股疯涨

“云游戏作为一种科技进步带来的新游戏业态，即将成为未来游戏行业的新增长点。”国泰君安计算机行业研究员李沐华和李博伦这样说道，“预计未来 3 年我国云游戏市场规模将保持 80% 以上的复合增速。”

要知道，如今国内游戏市场规模超 2000 亿已然庞大，因此增速也逐步放缓进入平稳期。而在疫情影响下，5G 发展后的 “云”上竞速，无疑成为游戏市场新宠，腾讯游戏为代表的产品研发商、移动等运营商、华为云等服务器提供商参与者纷纷入局。

二级市场同样 “不甘示弱”，根据同花顺显示，云游戏概念板块从今年 5 月底开始一路高歌猛进，如今在 A 股万亿成交量加成下，创今年以来新高。其中，A 股世纪华通、三七互娱等市值突破了 500 亿元，巨人网络市值也超过了 400 亿元。

云游戏什么来头？

相比以往的游戏方式，云游戏是以云计算为基础的。“最大区别在于，不需要下载游戏，可以实现即开即玩，无设备和场地限制。”游族网络 负责 5G 业务的技术人员告诉新浪财经，游戏的载体，可以是一个二维码，一个链接或者云游戏平台（10M 左右）。

据其介绍，云游戏使用的技术是把游戏在云端进行渲染，渲染的画面通过视频流传给用户，用户通过指令流操控游戏，整体体验跟看视频一样。

举例而言，购买索尼的 PS4，一台的价格将近 3000 元，而且买了游戏主机还要买游戏光盘，按照平均一个游戏 200-300 元计算，10 个游戏，就要花费超过 5000 元。而云游戏则不需要购买昂贵的游戏主机，只需付游戏订阅费，相比而言节约了很多成本。

国泰君安研报就提到，得益于 5G、边缘节点等技术的发展，云游戏能解决现阶段游戏行业，尤其是对于大型游戏的许多痛点，包括硬件成本过高、外挂横行以及下载时间过长等，并且能带来全新的商业模式，这些优点决定了云游戏未来增长空间巨大。

同样，对于游戏公司开发而言，“云游戏不会提升开发成本，反而会降低开发成本，游戏上云会提供云化工具，可以实现快速上云。”上述游族网络技术人员表示，上云后游戏研发不再考虑设备的兼容性、跨平台等问题，可以把精力更多放在开发上。

又一千亿市场空间？

“目前是云游戏崛起之前的黄金时点，预计未来 3 年我国云游戏市场规模将保持 80% 以上的复合增速。”李沐华和李博伦在研报中提到。

而伽马数据《2020 年云游戏产业调查报告》更加乐观，预计未来两年，每年增长率超过 100%。

艾媒资讯数据则显示，2020 年中国云游戏用户将达到 2.47 亿人，同比增长 114.8%，并在 2023 年增至 6.58 亿；云游戏市场在 2020 年将达到 68 亿元，并在 2023 年增至 986 亿元，即将成为又一个 “千亿级”市场。

而无论具体数据怎么差异，有一点是共识，那就是云游戏将迎来高速增长，这增长的背后与 5G 发展不无关系。

“5G 的商用可以说是云游戏发展过程中最重要的一个引爆点。”三七互娱云游戏负责人告诉新浪财经，虽然云游戏令玩家摆脱了硬件上的束缚，但是对于他们的网络条件也有了更高的要求，而 5G 技术的正式落地商用，则将云游戏推上了风口。

“随着电信运营商、手机厂商都在积极推动 5G 基站的建设以及 5G 套餐、5G 手机的普及，我相信云游戏这一形态将渐渐被玩家接受。”该负责人称，“从当初的端游到页游、页游到手游，每当新的游戏载体出现，都给行业带来新的冲击，部分企业也借此实现了弯道超车。”

他认为，在可以预见的一段时间里面，云游戏将会是改变游戏方式以及市场格局的重要变量。“这会令行业的马太效应愈发明显，有精品游戏的研发、运营能力的游戏大厂未来将拥有更多的市场份额以及更大的话语权。”

群雄割据？三类参与者入局

如今云游戏在从概念逐渐变成现实，各类市场嗅觉灵敏的 “玩家”都纷纷在这个时间点布局。国泰君安研报提到，目前，主要参与者有三类：游戏产品研发商、云游戏分发运营平台、云游戏服务器提供商。

“云游戏市场早期处于野蛮生长，群雄割据状态。”国泰君安研报称，在云游戏商业模式已经兑现的情况下，云游戏行业进入野蛮生长阶段，市场竞争激烈，这时候谁能先落地载体，并给予用户好的游戏体验，谁就占据先手。

2019 年 2 月其云游戏平台 “腾讯即玩”即上线，该平台目前有 9 款游戏可供试玩，其中包括《和平精英》、《王者荣耀》等腾讯主力游戏产品；网易云游戏平台目前也处于上线测试状态，《阴阳师》《第五人格》等游戏产品已在上线。

在 A 股上市公司中，三七互娱今年 3 月上线了首款云游戏《永恒纪元》，与华为云合作，同时，部分已上线和在研游戏的云版本也在制作当中，还将建立自己的云游戏平台。“我们选择这个时间点布局云游戏，也是在为未来布局。”三七互娱云游戏负责人表示，自有的云游戏平台也在研发、搭建中，未来不排除开放云游戏平台，接入第三方的游戏，与行业厂商共享云游戏红利。

世纪华通透露，旗下盛趣游戏与咪咕互娱联合成立原生云游戏工作室，首个重点项目《热血传奇》已经启动，旗下自有云游戏平台已经开放预约。

还有完美世界、游族网络等，游戏产品研发商们都在逐步发力，而运营商们也不落人后。以中国电信为例，今年 5 月，游族网络和中国电信、号百控股达成合作，一起建设 “5G-VR 小镇”，其中，号百控股是中国电信旗下 A 股上市平台，从去年 6 月就接应中国电信布局 5G 内容创新业务，5G + 云游戏也是其中一项。

另外，在 “云”服务器上，华为颇受游戏公司合作的喜爱，目前，网易、三七互娱、游族网络等多家游戏企业已经选择与华为云合作。

“我们目前联合华为一起进行云游戏底层支持服务技术开发，使用的服务是华为 ARM 服务器。”游族网络 5G 业务的技术人员称，目测处于初期阶段，使用的是华为公有云服务，当技术、业务成熟，将会启动私有云部署。

而云游戏在二级市场同样受到追捧：根据同花顺显示，在 A 股沪指从 2800 点到 3400 点的加成下，从 5 月 25 日到 7 月 10 日这 33 个交易里，云游戏概念板块上涨了近 50%，其中 7 月 9 日更是大涨创下板块表现新高，不过 7 月 10 日有所下跌。

其中，世纪华通、三七互娱等市值突破了 500 亿元，巨人网络市值也超过了 400 亿元，而盛天网络则领涨，在 6 月走出三连板。

不过，目前云游戏尚属于起步，一切尚待时间解答。“云游戏处于初期，未形成统一的行业标准。”一位云游戏技术人员称，目前产业链和研发使用的技术解决方案及商业模式还需要不断探索。