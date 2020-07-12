上海 4 万多台电梯加装 “智慧大脑”，困住人主动 “报警”

IT之家7月12日消息 据上海发布，近日智慧电梯应用场景在上海城市运行，“一网统管”平台率先上线运行，全市 4 万余台加装了远程监测装置的电梯，将解决市民广泛关注的电梯应急处置问题。

通过与上海市智慧电梯平台串连，整合电梯全生命周期管理，深度对接融入市城运体系，充分运用物联网、大数据、人工智能等现代科技，将传统的电话求救、人工派单的应急处置方式，转变为自动监测、主动发现，后台系统调度的智能化方式，从而大幅缩短电梯应急救援时间，提升应急救援的效率。

此外，智慧电梯应用场景还系统地整合了 “上海智慧电梯码”和 “电梯公众监督”“上海电梯维保”两个微信小程序等功能，并与市房管局智慧物业系统对接，扩展电梯应急信息来源的同时实现电梯应急处置的快速精准派单、过程信息记录、统计分析评价。

IT之家获悉，安装了智慧电梯终端设备（远程监测装置）的电梯，一旦发生停梯困人的故障，远程监测装置将会主动识别，并自动向市智慧电梯平台发送电梯困人信息。收到困人信息后，市智慧电梯平台的后台将第一时间通过全市电梯基础数据库及 GIS 地理信息锁定故障电梯，自动生成应急救援工单，将电梯困人信息通知到故障电梯的维保单位，并同步告知故障电梯上一次维保人员，实现点对点通知。

维保人员接到困人信息后，可以通过手机查看智慧电梯终端采集的电梯轿厢的视频信息，确定困人信息是否真实，并立即出发赶赴现场。与此同时，市智慧电梯平台同步将困人信息通过智慧物业平台发送给物业管理单位。物业值班人员可以立即切换电梯视频监控查看、了解事件经过、电梯位置等信息。

被困乘梯人能够通过安装于电梯轿厢内的智慧电梯终端屏幕，实时查看维保单位救援人员的接单状态和实时位置。同时，轿厢内的智慧电梯终端会同步播放被困时的安全常识和正确的求救流程，指导乘客正确求救。