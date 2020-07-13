Linus Torvalds 谈 Linux 内核支持 Rust ：默认可以有效启用

最近在 Linux Plumbers 2020 会议前，有内核开发者提议会上讨论一些关于 Linux 中支持 Rust 的话题，引来了 Linus Torvalds 的回应。

去年就有开发者询问 Linux 内核稳定版维护者 Greg Kroah-Hartman “Linux 有没有想法拥抱 Rust”，Greg 表示愿意接受用 Rust 开发 Linux 内核的驱动程序，但前提是：

1、以可选的方式存在，而不是默认启用，这样其他开发者就不需要使用 Rust 去构建内核

2、Rust 驱动需要体现出比 C 驱动具有优势，比如针对内核 API 的安全封装器

此次 Linus 关于 Linux 支持 Rust 的回应看上去正是针对这第 1 个条件。

Greg 希望 Linux 中的 Rust 支持是以可选的方式存在，而不能全面默认启用，类似于在一个大的系统配置项里还要单独开启一个针对 Rust 的小选项，但 Linus 则认为应该在默认情况下可以有效地启用支持，以确保进行广泛的测试，而不是只有某些开发者孤立地在进行疯狂/错误的使用，因为没有人关注，问题会被掩盖。

同时，Linus 还用 Kconfig 的使用指令举例，表示 Rust 支持需要足够简洁，类似“config RUST_IS_AVAILABLE……”，Linus 认为如果在系统上检测到 Rust 编译器，则 Kconfig 将启用 Rust 支持，并继续构建任何假定的 Rust 内核代码，以至少查看其是否正确构建。“我希望以如此简单的格式引入第一个 Rust 驱动程序（或其它任何驱动程序），以使故障显而易见且简单。”