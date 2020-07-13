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Linus Torvalds 谈 Linux 内核支持 Rust ：默认可以有效启用

2020/7/13 9:21:12来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

最近在 Linux Plumbers 2020 会议前，有内核开发者提议会上讨论一些关于 Linux 中支持 Rust 的话题，引来了 Linus Torvalds 的回应。

去年就有开发者询问 Linux 内核稳定版维护者 Greg Kroah-Hartman “Linux 有没有想法拥抱 Rust”，Greg 表示愿意接受用 Rust 开发 Linux 内核的驱动程序，但前提是：

1、以可选的方式存在，而不是默认启用，这样其他开发者就不需要使用 Rust 去构建内核

2、Rust 驱动需要体现出比 C 驱动具有优势，比如针对内核 API 的安全封装器

此次 Linus 关于 Linux 支持 Rust 的回应看上去正是针对这第 1 个条件。

Greg 希望 Linux 中的 Rust 支持是以可选的方式存在，而不能全面默认启用，类似于在一个大的系统配置项里还要单独开启一个针对 Rust 的小选项，但 Linus 则认为应该在默认情况下可以有效地启用支持以确保进行广泛的测试，而不是只有某些开发者孤立地在进行疯狂/错误的使用，因为没有人关注，问题会被掩盖。

同时，Linus 还用 Kconfig 的使用指令举例，表示 Rust 支持需要足够简洁，类似“config RUST_IS_AVAILABLE……”，Linus 认为如果在系统上检测到 Rust 编译器，则 Kconfig 将启用 Rust 支持，并继续构建任何假定的 Rust 内核代码，以至少查看其是否正确构建。“我希望以如此简单的格式引入第一个 Rust 驱动程序（或其它任何驱动程序），以使故障显而易见且简单。”

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关键词：LinuxRust

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