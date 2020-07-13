沈向洋 “回归”，从微软 “独立”的小冰要弯道超车了

一条消息，让沈向洋在八个月后再次 “刷屏”。

微软今日宣布，将人工智能小冰业务分拆为独立公司运营，并委任沈向洋为新公司董事长，李笛为首席执行官。

大佬 + 明星产品，会带来什么新变化？

沈向洋重新 “加速”的 200 多天

沈向洋离开微软已有一段时间。

2019 年 11 月，时任微软全球执行副总裁的沈向洋宣布将离开微软，作出了他 “一生中最艰难的决定。”

其在微软的 23 年辉煌经历，于此结束。

沈向洋于 1996 年加入微软，担任微软总部的研究员。两年之后，回到北京协助创办微软亚洲研究院。从 2007 年到 2013 年，他领导了 Bing 的开发。

（左一沈向洋，图为 1998 年微软中国研究院成立现场）

2016 年 9 月微软成立了人工智能研究小组，至此成为微软 AI 第一人。

他的离开，一石激起千层浪，所有人都在瞩目这位计算机视觉和图形学顶级专家的去向。

动作不可谓不快，媒体多次把 “沈向洋的下一个去向”作为标题，但他开启的人生 “加速度”一直在对外披露更多 “下一个”动作。

第一个去向是成为清华大学的双聘教授，2020 年 3 月 5 日，清华大学通过视频连线的方式为沈向洋颁发了双聘教授聘书。

（清华大学 3 月 5 日为沈向洋颁发聘书）

作为美国硅谷圈最有权势的中国人，完成了从工业界到学术界的跨越。

短短两个月之后的 5 月 27 日，华人创立的美国新闻 App 就宣布了沈向洋的又一新动向：沈向洋作为全球领域毋庸置疑的人工智能顶级专家将以个人名义投资 News Break 并担任其董事长一职。

News Break 在国内知名度不高，但在美国却是明星创业公司，由郑朝晖和任旭阳于 2015 年在硅谷成立，雅虎杨致远（Jerry Yang）担纲首席顾问。

一边教书一边做携手企业，当大部分人都以为沈向洋已经开启人生新模式的时候。今天，他的 “第三个新去向”被宣布，微软将人工智能小冰业务分拆为独立公司运营，并委任沈向洋成为微软分拆业务小冰的独立公司董事长，所有相关工作将在接下来几个月内完成。

而他最近的公开亮相是四天前，在世界人工智能大会和张文宏医生们展开的 “跨界讨论”。

这就像沈向洋开启的新征程一样，我们无法预料，顶级科学家的边界在哪里，离任微软的 200 多天里，三个崭新的人生姿态——沈向洋在教授、投资人、董事长等多重角色 “跨界”里找到了 “新生”。

大佬加持下，独立的小冰能弯道超车吗？

业务独立，对小冰而言意味着在商业化上将有更大灵活性；而沈向洋的继续加持下，作为商业化的后起之秀，小冰或许迎来弯道超车的机会？

在 2011 年，苹果正式推出第三方聊天服务应用 Siri，这拉开了语音助手的序幕，亚马逊、谷歌、微软等公司纷纷入局：2014 年 5 月 29 日，微软正式推出了语音助手微软小冰。

但与其他语音助手不同的是，微软小冰一直走的是情感计算路线，也是做起来难度较大的事情。

“在研发时，一开始最专注、最重要的是强调小冰要有 EQ，小冰和大家的交互当中，要让大家觉得交互的很愉快。随着小冰的 EQ 越来越好，我们也开始把 EQ 和 IQ 共同融入小冰的生活当中。小冰就可以帮助人类一起完成一些工作了。”前微软全球执行副总裁，微软人工智能负责人沈向洋曾经对媒体表示。

沈向洋表示，对小冰 EQ 之路充满信心。

在 2017 年第五代小冰中，微软升级了基于 EQ 的核心对话引擎，率先升级到高级感官，其能够大幅度地提升交互体验，更加贴近于人类的自然交互行为。

此时，其他语音助手已经开启了商业化的道路，微软小冰却一直拒绝商业化。小冰产品总监彭爽曾在接受媒体采访是表示，可能大家不知道的是，从两年前开始很多厂商都来找过我们，希望和小冰在 IoT 上有所整合，不仅在中国，包括日本也是。但是我们一直都保持克制，几乎全都婉言谢绝了。

而微软全球资深副总裁、微软（亚洲）互联网工程院院长王永东也曾透露，不愿意做杀鸡取卵的事情，不愿意为了短期的利益影响产品的健康发展。

2018 年，微软召开了第六代小冰发布会，第六代小冰是微软小冰最大规模升级，升级内容涉及到微软小冰情感计算框架的所有组成部分。同时，微软宣布正式将小冰的外形替换为这一全新 3D 模型。

此时，小冰在全球已拥有 6.6 亿规模用户。微软称，小冰已成为以情感计算为核心的完整智能框架，并围绕小冰建立了 Dual AI 生态环境。

也就是在这一年，小冰正式开启了商业化之路。

小冰出版过出版过诗集，设计过面料、服装，微软让小冰走上艺术创作之路，不是为了让 AI 挑战人类的创造能力，而是要借助人工智能快速学习、高并发与稳定性等特点，解决未来社会中高度定制化内容的供需矛盾。

无论是唱歌、写诗、绘画、作曲，小冰每一种艺术创作能力的背后，都对应着一条生产线，可以在不需要人力参与的情况下，用稳定的质量，极低的成本，高并发地生产内容并交付出去。

去年（2019 年）微软小冰第七代正式对外推出了 Avatar Framework 的第一个工具包版本。这个工具包与微软小冰框架同源，包含对话、声音、视觉、观点、技能、知识及创造力等工具，可以驱动兼容的 3D 人物模型进行实时交互。

Avatar Framework 支持多种工具生成的 3D 模型，可以打造专属于自己 “小冰”也就是说，我们每个人都可以拥有专属于自己的、独一无二的小冰，这是一个与其他单一语音助手非常不同的点。

在商业化方面，微软小冰也已经明确了以整体赋能、联合拥有、跨界生态等三种方式逐步推进，去解决行业所面临的问题。

今年 6 月份，小冰宣布与 OPPO Breeno 团队加速合作，不断打造和更新更符合 OPPO 生态的 AI 技能，提升微软小冰在 Breeno 语音中的产品体验。

除此之外，在 2020 世界人工智能大会云端峰会上，微软小冰还宣布了与华人运通达成战略合作，将在华人运通旗下智能纯电品牌高合汽车 HiPhi 上落地全球首个主动式人工智能伙伴 HiPhiGo。

根据微软公布的数据显示，小冰单一品牌已覆盖 6.6 亿在线用户、4.5 亿台第三方智能设备和 9 亿内容观众，已落地的商业客户覆盖金融、零售、汽车、地产、纺织等数个领域。

虽然微软小冰语音助手在商业化起步较晚，但发展迅速，成为后起之秀。此次小冰独立，大佬加持，或将加速其商业化进程，实现弯道超车。