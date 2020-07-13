国家网信办启动 “清朗”未成年人暑期网络环境专项整治：为期 2 个月

IT之家 7 月 13 日消息 据中国国家互联网信息办公室官网消息，2020 年暑期在即，为给广大未成年人营造健康的上网环境，推动网络生态持续向好，国家网信办决定即日起启动为期 2 个月的 “清朗”未成年人暑期网络环境专项整治。

国家网信办有关负责人介绍，此次专项将重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块的生态问题，深入清理网站平台少儿、动画、动漫等频道的不良动画动漫产品，严厉打击直播、短视频、即时通讯工具和论坛社区环节存在的涉未成年人有害信息，从严整治青少年常用的浏览器、输入法等工具类应用程序恶意弹窗问题，严格管控诱导未成年人无底线追星、拜金炫富等存在价值导向问题的不良信息和行为，集中整治网络游戏平台实名制和防沉迷措施落实不到位、诱导未成年人充值消费等问题，持续大力净化网络环境。

近日，根据网民举报，国家网信办针对 “学而思网校”APP 存在低俗视频、教唆早恋内容等突出问题，指导北京市网信办会同属地教育主管部门，依法约谈网站负责人，责令限期整改，完善信息安全制度，加强内容审核，切实落实主体责任。

IT之家了解到，国家网信办有关负责人表示，我国未成年人网民数量与占比持续上升，对网络内容监督管理、家庭上网教育、互联网企业针对性保护机制提出了更高的要求，还需社会各界共同关注和参与。欢迎广大网民、媒体和社会各界积极参与监督举报，为广大未成年人营造健康的网络环境。（国家网信办互联网违法和不良信息举报中心网址：www.12377.cn）