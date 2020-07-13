必应搜索其它浏览器会强推 Edge，微软回应

IT之家 7 月 13 日消息 微软在新的 Edge 浏览器上付出的努力有目共睹，但大规模增加其市场份额以挑战谷歌 Chrome 浏览器的目标还有些遥远。

微软对其 Edge 浏览器的宣传已经变得越来越孤注一掷，有用户反映当搜索其它浏览器（例如 Firefox）时，Bing 会弹出一个的Edge 广告弹窗，如下图所示。

该广告横幅的设计与点击下载文件的 UI 外观很相似，有一定的欺骗性，用户很容易会点击下载按钮而下载 Edge 浏览器。

目前微软已经对批评者做出了回应，他们表示将与营销团队对话，他们在 Edge Insider 支持页面上回复用户称：“谢谢你把这个问题反映给我们。我们真的很抱歉这些通知影响了您的浏览，特别是在使用 Microsoft Edge 时。这肯定不是我们想要提供的体验，我们会认真对待这样的报告，尤其是当报告来自我们的一位长期 Insiders 用户时。我们与营销团队紧密合作，所以我会将此消息转达给他们。同时，如果您和其他看到这个的人可以通过浏览器提交反馈和诊断数据，这将是非常有帮助的。”

IT之家了解到，调查统计机构 Netmarketshare 发布的 2020 年 6 月市场份额报告显示，谷歌 Chrome 已突破 70% 的全球市场份额，现在占据了 70.19% 的市场，微软 Edge 份额从 7.86% 略微上升到 8.07%。