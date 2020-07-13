中科蓝讯 BT889X 系列主动降噪音频芯片实现大规模量产

IT之家7月13日消息 今年 4 月，中科蓝讯隆重推出了“蓝讯讯龙”G1 系列，集成主动降噪的高性能 SOC，主要定位为 TWS 顶配芯片，其中包括以下型号：

支持 ANC 主动降噪 TWS 耳机芯片 BT8892A (QFN32)

多功能 TWS 耳机芯片 BT8892B(QFN32)

通用 TWS 耳机芯片 BT8896A(QFN20)

立体声耳机芯片 BT8895B(QFN24)

IT之家了解到，7 月份，“蓝讯讯龙”G1 系列 BT889X 已成功通过调试验证，各性能指标获得客户高度认可，现已有多家品牌厂商量产与方案导入中。同时，中科蓝讯近期推出了高性价比的前馈（FF）方案 BT8892E，现一切已经就绪，随时起飞。

中科蓝讯”蓝讯讯龙”G1 系列高端音频芯片特点解析：

第一，超低功耗

拥有性能强劲的芯片内核，使用自主研发的 RISC-V 处理器，支持 DSP 指令集，保证低功耗以及超强运算能力，主动降噪模式下芯片功耗为 7mA，关机功耗低至 2uA。芯片支持模拟硅 MIC 输入。单馈降噪 ANC 工作，芯片端功耗仅增加 0.8mA 功耗。混合降噪双麦克风 ANC 工作，芯片端功耗仅增加 1.3mA 功耗。

第二，集成数字主动降噪 ANC 功能和通话双 MIC 降噪 ENC 功能

支持前馈 FF，后馈 FB，混合降噪 hybrid 等三种模式。能提供 30dB 降噪深度，最高可达 40dB。BT8892A 内置三路 MIC 信号放大器与高性能 Delta-Sigma ADC。提供灵活多变的降噪结构选择。

提供成熟的 ANC 开发调试工具。ANC 开发板与 ANC 上位机在线实时调试工具，方便在产品初期对整个产品声学腔体与方案的评估。

ANC 产测方面杭州兆华电子、美格信深度合作，提供简易快捷的量产工具。

第三，超低游戏延时

延时低至 100ms 可配置。这一性能改进，得益于全新架构的蓝牙 5.0 协议栈以及蓝牙通讯新算法。

第四，高清音乐和高清通话

在 RISC-V 内核加持下，全系标配音频解码格式为 AAC；通话解码格式为 16K 采样率的 mSBC，高度还原人声。

第五，低噪声设计

音频 CODEC 的信噪比高达 98dB；通过 5 代蓝牙芯片的迭代，抗干扰能力得到加强，杜绝了 RF 辐射噪声。

第六，超强用户体验

具备双通道音频播放和通话，自有 STS(Smart TransferSharing)传输技术，主从自主切换功能，快速连接，连接速度低于 100ms。

TWS 耳机与智能 APP 配合。为用户提供 OTA 升级、ANC 降噪深度调节、按键功能自定义、快速配对，本地播放等功能。

第七，支持智能充电仓

5V 电源支持单线数据通讯，实时监控充电仓的储能情况。

第八，高度集成化

内置完善的电源管理系统，内置锂电池充电、BUCK 降压电路、软开关机电路、复位与唤醒电路系统，内置 4 路触控电路，支持触摸和入耳检测。

第九，超小封装以及全功能支持

封装为 QFN32 4*4 和 QFN20 3*3，支持入耳检测 / 触控 / 敲击 / 按压 / 心率传感等接口，实现产品多样化。因为这是双模蓝牙 5.0，支持 BLE，可以实时与手机进行通讯，进行数据交互。

第十，生产维护方便

支持在线升级和空中升级 OTA，支持双备份程序。