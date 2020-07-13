“超越”丰田的特斯拉，继续冲击 3000 亿市值还是泡沫渐破

进入 7 月份以后，特斯拉的股价再次坐上了火箭。

如今关于这家电动车企的评论，一类集中在市值超过了丰田、迪士尼、可口可乐，接下来会超过谁；另一类集中在特斯拉股价一天的涨幅等于一个福特……

的确，最新市值已经超越 2800 亿美元的特斯拉，是在周遭一片逆势中开启了这一轮股价飙升，这个景象令外界迷惑也感到惊讶。尤其是近几个月来，从 1 月下旬市值突破 1000 亿美元大关，到 7 月 1 日突破 2000 亿美元大关，特斯拉只用了不到半年时间。

“乘风破浪”的马斯克究竟是在创造一个更大的梦想，还是在顶起一个越来越危险的泡沫？对此各方观点众说纷纭，这也让马斯克和特斯拉再次处于舆论旋涡之中。

市值超越丰田的意义

从今年 6 月初特斯拉市值首度超越全球车企第一名——丰田之后，两者之间的距离多次拉近。当丰田公司的市值迈过 2000 亿美元大关后，7 月 1 日，特斯拉股价再次暴涨 4% 以上，每股股价达到了 1120 美元。

这一天，特斯拉的市值达到 2090 亿美元，再次超过了丰田，荣登全球汽车企业市值榜首。

不过，这枚火箭的蹿升并未就此停止。美东时间 7 月 10 日下午美股收盘时，特斯拉的股价报收于 1544.65 美元 / 股，市值蹿升至 2863 亿美元。与市值 2000 亿美元的丰田相比，特斯拉已经远远跑在了前面。而埃隆 · 马斯克本人也因为达到了此前设定的 KPI，获得了高达 7.5 亿美元的巨额奖金。

特斯拉 6 月份市值超越丰田后全球车企市值排名

这几天，全球知名汽车大厂福特公司又意外躺枪。目前福特的市值约在 246 亿美元左右，而特斯拉的股价在 7 月 7 日当天涨幅高达 13.48%，单日市值增加了 302 亿，因此有了 "特斯拉一天涨出了一个福特" 的热议。

从一方面来看，沦为市值计算单位的福特代表着传统车企的落寞；而另一方面，包括市值已经接近福特的车企新秀尼古拉（Nikola - 美国电动卡车制造商）排位也在不断上升，则代表了市场和资本对新能源汽车的看好。

目前特斯拉的市值已经超过了多数资本市场的 “蓝筹股”，包括迪士尼、可口可乐、埃克森美孚和思科。截至目前，标普 500 指数中仅有 19 家公司的估值高于特斯拉。另一个有趣的事情是，马斯克应该庆幸自己当初卖掉了 PayPal，因为特斯拉现在的市值也远远超过了 PayPal。

考虑到特斯拉仍没有真正实现盈利，此次荣登全球车企市值第一的里程碑事件，更显得令人印象深刻。自首次公开募股以来，特斯拉从未有过完全盈利的一年。到目前为止，该公司仅报告了七个盈利季度，其中 2013 年一季度为第一次单季出现盈利。但是从目前来看，特斯拉已经连续 3 个季度盈利，这或许是其进入 2020 年后股票上涨 230% 的主要原因。

更为重要的是，尽管全球车市因遭遇疫情陷入低迷，但多数分析人士认为，随着电动汽车需求在后疫情时代的持续增长，特斯拉将会继续迎来稳定增长的订单，并成为纯电动汽车技术的领导者。

显然，持乐观态度的声音占了大多数，指出特斯拉超越丰田的 “奇迹”还会延续；而认为特斯拉市值虚高，正在创造更大泡沫的声音也未停息。从这些迥异的观点和分析中，我们可以更加了解这个 “奇迹”背后的缘由。

市场低迷中的一枝独秀

持积极态度的分析人士认为，特斯拉的上升势头仍在延续——由于中国市场近期的强劲需求，特斯拉的销量和股价未来可能会继续攀高。

知名调研机构 GBHInsights 的分析师丹尼尔 · 艾夫斯在一份报告中指出，来自中国的最新数据表明，刚刚过去的 6 月份，用户对特斯拉 Model 3 车辆的需求出现了强劲反弹（这是他坚持看涨特斯拉股价的重要原因），未来几个月将会出现持续增长。

今年 5 月份，特斯拉 Model 3 创下了全球 2 万辆的销售成绩。其中，由于中国市场的需求恢复，Model 3 在国内的销量达到 11095 辆（超过 4 月份销量近 3 倍），占全球总销量的 53.2%。特斯拉上海工厂生产的 Model 3 在产能方面起到了支撑作用，虽然遭遇了 4 月份销售惨淡的局面，但此后两个月销售猛增时却提供了生产保障。

趁着 5 月份的增势，特斯拉 6 月份在中国市场又售出了 15,000 辆 Model 3。分析人士认为，随着特斯拉 5 月开始下调 Model 3、Model X 和 Model S 的价格，加之日前又对最新款车型 Model Y 进行了大幅降价（下调 3000 美元），未来亚洲尤其是中国市场的特斯拉销量或将继续迎来高峰。

丹尼尔 · 艾夫斯分析指出，不要低估中国市场销售量强劲增长的重要性。在北美地区对电动汽车的需求出现停滞的时候，特斯拉还与许多传统车企巨头在海外市场进行竞争。“来自中国市场强劲的 Model 3 需求，几乎是特斯拉在低迷的全球宏观环境中的一线光芒，并且特斯拉是以惊人的速度在第一年达到 15 万辆的交付量 [（上海超级工厂），这种势能正在推动特斯拉在售车型包括 Model Y（交付量）持续增长。”

艾夫斯预估，在这种增长势头下，特斯拉在中国的业绩增势使得其每股股价还应该增长约 400 美元，迈向 2000 美元大关。

“这是因为看好特斯拉未来一年的市场普及率，还有其重要的电池创新技术在不断夯实。”艾夫斯认为，宁德时代的 “百万英里电池”虽然目前仍是难以实现的目标，但如果特斯拉能够保持这种强劲的发展势头，它可能会在未来十年左右改变电动汽车市场的游戏规则。

综合特斯拉全球市场的增长潜力、新电池组的应用以及未来全自动驾驶的应用，艾夫斯坚持认为特斯拉股价会在年底前升至 2000 美元。

新电池技术何时见分晓？

“百万英里电池”指的是中国汽车电池专业生产企业宁德时代（CATL）正在开发的，一种可使用 16 年或 200 万公里 (124 万英里)的电池组。作为特斯拉最大的电池供应商，宁德时代方面透露其 “百万英里电池组”仅比当前电动汽车的电池成本高出 10% 左右。

对于 “百万英里电池”的后续进展，据悉特斯拉已经计划好这一备受关注的电池技术的推进步骤。相关的细节会在 9 月 22 日举行的特斯拉 2020 年股东大会以及 “电池日”活动上进一步揭晓。

“电池日”活动对于特斯拉的多头和空头来说都是一件大事，因为双方一直在无休止地争论着特斯拉在电池技术方面的领先与否，以及其对公司长期利润率的意义。“电池日”活动在 9 月份举行，或将与特斯拉第三季度的业绩融合在一起，对其股价产生更大的影响。

空头人士普遍认为，全球汽车业尤其是传统车企巨头最终将迎头赶上这位电动汽车的先驱，未来激烈的市场竞争对特斯拉的股价不利。尤其是特斯拉在自动驾驶软件和电池技术等多个技术领域的领先优势，将会遭遇丰田、通用等大厂的精准打击。

但是持积极乐观态度的分析人士则强调，特斯拉能够以数千美元的价格出售高级安全驾驶功能，并不断作为在现有型号上升级的产品获得营收，显示了其在软件服务上的持久盈利能力。更重要的是，特斯拉最近突破了每次充电后行驶 400 英里的续航里程（已获得 EPA 认证），打破了电动汽车用户的重要心理障碍。这也是第一家获得美国环境保护署（EPA）授予 400 英里续航评级的电动汽车制造商。

调研机构杰富瑞（Jefferies）的分析师认为，持续的电动汽车需求增长将会推动全球采用更清洁的燃料，“我们将新冠疫情视为从消费者和公共政策向电动汽车和可再生能源的过渡加速器。特斯拉的电池组在容量和技术方面目前仍遥遥领先于竞争对手。”

分析人士指出，过去由于担心缺少电动汽车充电设施，很多人仍不愿选购电动汽车。但是随着特斯拉的供应商宁德时代正在研发可持续使用 16 年的 “百万英里电池”，这种担忧将会消失。“如果这成为现实，该公司将在市场上拥有独特的竞争优势。”

GBHInsights 分析师丹尼尔 · 艾夫斯也表示，“百万英里电池”的创新，将成为特斯拉未来股票价格的另一个积极催化剂。他在研究报告中指出：“马斯克计划宣布一些新的改变游戏规则的电池开发技术。”艾夫斯预计 “百万英里电池”产品以及其他增强功能会很快发布，“在所有气候条件和充电周期下，百万英里电池可持续提供一百万英里的续航，这种创新与传统汽油动力汽车相比，将是向前迈出的划时代的一步。”

或许 “百万英里电池”有可能降低电动车辆使用寿命期内的总拥有成本，进而开辟出诸如电池可长期重复使用之类的思路，更有可能扩大电动汽车的环保进程。但前提是，这一技术能在近期真正得以实现，而且没有其他潜在的严重隐患。

激进的全自动驾驶靠谱吗？

不知道是因为拿到了 7.5 亿美元奖金的兴奋劲，还是载人龙飞船取得的巨大成功，马斯克在上周四突然宣布，特斯拉可以在 2020 年底前开发出一款全自动无人驾驶汽车，即 Lvevl 5。

从最近半年来整个无人自动驾驶领域的进展来看，行业内对于 Level 5 的可行性还无人触及。业界甚至不知道 Lvevl 5 何时才能落地。同时，自动驾驶技术赛道中的所有竞争对手，几乎都在推迟自己的时间表。

马斯克在上海举行的博览会上发表了预先录制的视频录像，他表示特斯拉 “非常接近” Lvevl 5，或者说是完全 AI 自治。5 级自动驾驶意味着车辆可以完全自行驾驶，而无需驾驶员同乘（随时接管）。

“我仍然相信，特斯拉将在今年底前完成 5 级自动驾驶的基本功能。”马斯克强调，对于特斯拉而言，Lvevl 5 已经不存在底层的根本性挑战，目前已经可以处理绝大部分的场景，只是需要一个有效的系统来管理那些不太寻常的场景并加以解决，“特斯拉现在就是专注在解决这些细微的问题上。”

马斯克此前未能提出过类似的具体时间进度。他此前只是预测，全自动驾驶汽车 Lvevl 5 可能会在 2018 年到 2020 年初问世。而这么长时间以来，特斯拉的 Autopilot 自动系统仍然要求驾驶员时刻保持全神贯注。

资本市场目前最为看重的，是汽车行业正在追逐的 1 万亿美元的自动乘车市场。

在华尔街的分析师看来，特斯拉已经被视为与谷歌旗下的 Waymo 同级别的竞争对手，而其他的主要竞争对手则是通用汽车旗下自动驾驶公司以及 Uber 这样网约车巨头。另外，其在中国市场也面临着本土大厂——蔚来的竞争，目前蔚来汽车正在与英特尔公司的 Mobileye 合作开发自动驾驶技术。

与激进的马斯克不同，Waymo 显然暂缓了对 5 级自动驾驶的关注。近期 Waymo 和沃尔沃共同宣布，计划将 Waymo 的自动驾驶软件集成到专为乘车而设计的沃尔沃新型电动汽车中，但是这只是 Leve4 级别的自动驾驶技术。而在去年 7 月，通用汽车也推迟了自己的 robotaxi 服务计划，这些举措突显了在公共道路上安全部署 Leve5 级别车辆的困难与挑战。

尽管如此，马斯克的 “笃定”依旧给予了资本市场强大的信心，至少在他的讲话结束后，特斯拉股价再次出现了大涨。

【结束语】

无论如何，在全球车市尤其是传统汽油车销售低迷的氛围中，特斯拉证明了自己与其他汽车业同行相比，最强有力的差异化特点——需求持续保持良好。

但是我们也要看到，目前特斯拉强劲的业绩主要归功于在上海开设的新工厂、中国市场的需求增长，以及 Model Y 的量产。而除了中国市场以外，即便包含全新的 Model Y 产品，特斯拉的销量在世界其他主要市场都在出现明显的下滑。

现在，越来越多的分析人士正忙于探讨特斯拉的估值暴增前景，以及其能否成为世界上最成功、最有价值的科技公司。但捧杀一直是科技行业的惯例，在看清未来趋势之前，希望舆论和资本市场不要把特斯拉捧得太高。