IDC：2020 年中国市场智慧城市投资达 259 亿美元，成为世界第二大国家

根据 IDC 最新发布的《全球智慧城市支出指南》（IDC Worldwide Smart Cities Spending Guide, 2020V1），全球智慧城市相关支出规模的增速因受到新冠疫情的影响而放缓，但预计中长期将恢复并保持 15% 以上的增长态势。



IDC 最新预测显示，至 2020 年，全球智慧城市市场相关投资总额将达到 1144 亿美元，较 2019 年同比增长 11.1%，低于 2019 年 12 月发布的 18.9% 增长预测。不过，IDC 预计，全球智慧城市支出将在 2021 年开始逐渐提高增长速度，并在 2020-2024 年的预测期间内实现 14.6% 的复合年增长率（CAGR）。

至 2020 年，中国市场支出规模将达到 259 亿美元，较 2019 年同比增长 12.7%，高于全球平均水平，为仅次于美国的支出第二大的国家。中国市场的三大热点投资项目依次为可持续基础设施、数据驱动治理以及数字化管理。在 2020-2024 年的预测期间内，三者支出总额将持续超出整体智慧城市投资的一半。

智慧城市的建设和发展为新兴技术提供了大量的应用场景，这为技术供应商带来了极大的发展空间。至 2020 年，中国市场支出金额占比前三的应用场景依次为智能电网（Smart Grids）、固定智能视频安防（Fixed Video Camera）、联网后台系统（Connected Back Office），三个应用场景的投资规模占比超过支出总额的 40%，与上一期预测保持基本一致。而随着市场愈发成熟，这三项主流应用场景的支出占比会有所降低。随着智慧城市相关技术的发展，用例呈现多样化趋势，同时增长迅速的新场景的影响力将会逐渐扩大。IDC 预计，在 2020-2024 年的预测期间内，增长最快的应用场景依次为开放数据（Open Data）、数字孪生（Digital Twin）、下一代紧急事件 PSAP（Next-Gen Emergency PSAPs）。

根据 IDC 对全球各地区城市数据的预测，2020 年新加坡将持续保持其在智慧城市投资的领先地位，而伦敦超越东京和纽约成为了投资第二大的城市。由于疫情影响下东京夏季奥运会的延期，东京暂时在部分尚未完善的基础设施、公共交通、体育场馆等的后期建中减少 ICT 投入，故本期预测中东京的智慧城市相关投资将略低于伦敦。从区域上看，2020 年美国、西欧和中国的市场规模总和持续占全球市场的 70% 以上，其中西欧和中国也是增长最快的两个区域。

在中国内地的城市中，2020 年智慧城市相关支出投入最多的城市仍为北京、上海、深圳和广州。智慧城市技术相关的投入与该城市 GDP 和政府预算密切相关，在智慧城市技术的发展阶段，一线城市的支出将持续领先。

IDC 中国新兴科技研究组分析师姚雨墨认为：“虽然新冠疫情已对中国智慧城市市场造成了一些影响，尤其是在可持续土地利用、智慧文旅及智慧生态系统等领域，导致相关应用场景支出的减少。但与此同时，在与数字化管理、智慧基础架构及紧急事件管理相关的应用场景支出将有所增加。随着中国继续走向复苏、政策主导方向逐步清晰、技术方案成熟易获等因素的驱动，IDC 预计，中国智慧城市市场将随着疫情影响的减弱，从明年开始逐步反弹，投资潜力也将逐步释放。