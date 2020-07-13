挑战滴滴？哈啰执行总裁称拿到网约车牌照

7 月 13 日下午消息，哈啰出行执行总裁李开逐近日在接受媒体采访时表示，哈啰出行已经在郑州获得了网约车牌照，“想尝试做一些更普惠的出行方式，具体怎么做还在探索和酝酿中，应该不能算专车。”

今年 6 月，哈啰出行与郑州市签署了战略合作协议，在郑州成立四轮业务全国运营总部、布局郑州市出行领域新业态、共建物联网智能出行平台等领域展开合作。当时有传闻称，哈啰出行正打算在郑州试点专车业务。

李开逐确认了哈啰在郑州获得网约车牌照的消息，但他未给出接下来具体的业务计划。

2018 年 9 月，哈罗单车将品牌升级为哈啰出行，从共享单车业务转向出行平台。随后哈啰出行开始布局网约车市场，但采用的是聚合模式，接入了嘀嗒出行、阳光出行和首汽约车服务。在四轮业务上，哈啰还自己上线了顺风车服务。

在当前的网约车市场，滴滴仍旧一家独大，但近两年崛起的新玩家们也不容小觑。比如美团打车、高德打车，以及此次拿下网约车牌照的哈啰出行。

从业务构成上来看，哈啰出行与滴滴出行似乎越来越相似，比如共享单车、网约车、顺风车、代驾、金融等，不过在代驾、金融等业务上，哈啰采取的是合作的方式，而不是自己下场去做。

此前的网约车业务也是如此。但此次在郑州获得网约车牌照，则意味着哈啰有可能自己下场去做快车或者专车业务。不过哈啰官方未向新浪科技回应究竟获得了多少张网约车牌照。

值得注意的是，做自营网约车服务不会那么简单。首先就需要获取大量的司机资源，这一方面可能要投入大量补贴，另一方面也有官方推进网约车司机和车辆合规化的制约。

一个前车之鉴是，美团打车最早就是通过自营入局，并在上海与滴滴掀起了补贴大战。但最终在监管层介入等复杂因素的影响下，双方妥协，美团打车后来转向聚合模式。

聚合模式通过与第三方出行企业合作，模式更轻，资金投入没有那么大。在高德打车和美团打车来势汹汹之下，甚至连滴滴自己也推出了聚合模式，在部分城市接入了秒走打车和如祺出行。

哈啰出行在网约车上如果要从聚合模式转向自营模式，面临的资源投入也不会小。一个有利条件是其背后有蚂蚁金服的资金和资源支持。

哈啰出行 CEO 杨磊今年 3 月在内部沟通上透露，哈啰 2019 年完成了新一轮融资，资金还未使用。在今年受疫情影响的情况下，预期能实现 100% 的业务增长，并且很有希望在 2020 年实现整个集团的首次盈亏平衡。

对于未来的战略，他表示哈啰要基于出行往整个生活服务方向去延伸。“未来三年，我们希望 DAU 过亿，在更长的时间里，我希望哈啰能成为中国人主流的三个 App 之一。”

有意思的是，滴滴在日前上线了跑腿、货运等与生活服务密切相关的新业务。此外，程维也给滴滴未来三年定下新目标：MAU 超 8 亿。

可以预见的是，哈啰与滴滴在出行乃至生活服务的赛道上，会更频繁的狭路相逢。