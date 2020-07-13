苹果兑现 25 亿美元住房基金承诺，今年已拨款 4 亿美元

北京时间 7 月 13 日晚间消息，据外媒报道，苹果公司今日宣布，作为去年承诺的 25 亿美元住房基金的一部分，到目前为止苹果已分配了逾 4 亿美元。

苹果去年 11 月曾宣布，将投入 25 亿美元来缓解因加州房价上涨而导致的住房危机，其中大部分资金将用于由州政府管理的专项基金。这其中包括 10 亿美元住房投资基金、10 亿美元首次购房者贷款援助基金，另外还有价值 3 亿美元的土地和 1.5 亿美元的湾区住房基金。

在这 4 亿美元拨款中，大部分用于苹果与加州住房金融局（California Housing Finance Agency）合作的两个项目。根据第一项计划，苹果已经提供资金，帮助州政府官员强化了通过免税债券为保障性住房项目融资的能力。

在第二项计划中，苹果已通过该机构帮助向数百名首次购房者提供抵押贷款和首付援助。抵押贷款援助计划针对的是中低收入的首次购房者。

苹果还表示，正与一家名为 “住房信托硅谷”（Housing Trust Silicon Valley）的公私合作组织合作，在旧金山湾区开始建设四个项目，这些项目将建造 250 套新的经济适用房，其中许多是为退伍军人、无家可归或以前无家可归的人，以及患有发育障碍的居民预留的。

此外，苹果还向一个名为 “目的地：家”（Destination: Home）的公私合营组织提供资金，以解决硅谷的‘无家可归’危机。双方表示，苹果的支持帮助为 1000 套新住房提供了资金。

最后，苹果的资金还帮助扩大了一个项目。该组织表示，该项目帮助 1500 个家庭避免失去住房。

有数据显示，仅在去年 4 月至 6 月间，就有 30000 人因为生活所迫离开了旧金山，而湾区的房屋拥有率达到了七年来的最低水平。由于住房短缺，城市住房危机不断扩大，严重影响了加州经济，加州每年因此损失 1400 亿美元。