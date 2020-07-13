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华为 / 荣耀新款游戏本将搭载 AMD 处理器 + Radeon 独显

2020/7/13 22:02:38来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 13 日消息 今天，AMD 官方发布了一段介绍其 SmartShift 技术的视频，该技术用于动态分配 AMD 独显和 AMD 处理器的功耗。AMD 视频中展示了一款笔记本，键盘上有华为 / 荣耀的电脑管家图标，基本确定华为或荣耀的游戏本将会搭载 AMD 处理器 + Radeon 独显。

视频截图：

AMD SmartShift 技术可动态分配系统功率，官方称无论是畅玩游戏、编辑视频、渲染 3D 特效、创作内容还是高效办公，都能随时提升笔记本处理性能。AMD 官方表示，启用 SmartShift 可获得最高可达 14% 的额外性能提升。支持 AMD SmartShift 的笔记本在处理器和显卡之间实现了硬件增强接口，能够通过机器学习算法在工作负载需要时自动提升性能。该接口将通用 Infinity 控制架构模块链接在一起，从而使 CPU 和 GPU 能够针对不同的工作负载快速做出反应。

IT之家了解到，该技术需要锐龙 4000 系列 CPU 和最新 Radeon 5000 系列显卡支持，预计华为 / 荣耀游戏本将会搭载 RX 5500M 或 RX 5600M 系列 GPU。目前，为 “3A”游戏本设计新模具的笔记本厂家不是很多，这也表明华为 / 荣耀与 AMD 已经达成了更深层次的合作。

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关键词：华为荣耀游戏AMD处理器

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