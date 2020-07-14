还在傻傻输密码？这可能是最快捷的连 WiFi 方法

要如何把 WiFi 密码告诉别人？很多开店的朋友，都设置了 WiFi 来作为顾客福利。然而很多店只是简单地将 WiFi 账号密码贴在墙上，顾客想要用 WiFi 还是显得挺麻烦的。但其实，可以把 WiFi 信息做成一个二维码，扫描就自动连上 WiFi。这要怎么做？来给大家介绍两个方法。

通过手机制作 WiFi 二维码

很多手机都有 WiFi 热点分享的功能，之前某些手机甚至会自动传输已连接的 WiFi 账号密码信息到互联网，共享给其他用户。现在手机们已经收敛多了，基本只剩下了通过二维码分享 WiFi 热点的功能。

很多手机都自带分享 WiFi 生成二维码的功能

具体要怎么做呢？首先，需要先连接你想要分享的 WiFi 热点，然而进入到手机设置的 WiFi 相应选项。在这个页面当中，可以找到分享 WiFi 的选项，将其分享出去，就会自动生成一个关于 WiFi 热点的二维码了。

通过网页制作 WiFi 连接二维码

并不是所有手机都可以制作 WiFi 热点二维码的，有的手机虽然可以制作 WiFi 二维码，但这个码也只有同品牌的手机可以扫描。有没有更加泛用的方案？用网页制作二维码是个不错的选择。

以这个名叫 WiFi Card 的网站为例。这是一个开源的网站，它的功能很简单，就是为 WiFi 热点生成二维码。只要在网页中输入 WiFi 热点的 SSID 和密码，旁边的二维码样式就会随之实时变动，扫描一下二维码，就可以连接 WiFi 了。

输入 SSID 和密码，会自动生成 WiFi 二维码

用这个方法生成的 WiFi 二维码，是可以被二维码扫描 APP 识别出这是一个 WiFi 热点的，可以扫描后直接点击按钮连接到该 WiFi。而在比较新的安卓系统中，WiFi 的连接界面更是带有二维码扫描的入口，更加方便。

用二维码扫描工具，可以识别出这是 WiFi 卡片，并添加连接

总结

总的来说，二维码扫描连接 WiFi 的确远比手动输入 SSID 和密码来得方便，可惜很少店主意识到这点。如果你有这方面的需求，不妨试一下吧。