买 HiFi 耳机只是浪费钱？实测你的耳朵到底有多灵

随着生活水平的提高，越来越多人开始关注 HiFi，把大量金钱投入到 HiFi 设备当中。于是问题来了，设备是 HiFi 了，但你的耳朵足够 HiFi 吗？

HiFi 器材可以反映很多声音上的微小细节，然而并不是所有人的耳朵都足够灵敏的。特别对于高音，很多人其实听不到高频率的声音。理论上，人的听力范围大约是 20~20000 赫兹的声波，然而由于年龄增长、长时间用耳不当等原因，不少人能听到的最高频声音远远达不到 20000 赫兹。

有损音乐会损失高频部分，但真的所有人都听得出来嘛？

而 HiFi 在很多时候，讲究的就是高音的还原。例如无损音乐至于 MP3 之类的有损压缩格式的优势，就在于可以还原高频细节。然而，你真的有必要追求这些吗？耳朵可未必听得到这么高频！如何知道自己的耳朵灵不灵？下面这款小工具，可以帮你测试一下。

这款 Hearing Test 是一款在 Google 商店中广受好评的听力测试 App，在 Play 商店中，它的下载量甚至超过了 100 万！它的界面是全英文的，但使用并不复杂。手机连接耳机后，开启 App，就可以开始听力测试之旅了。

在 Play 商店，Hearing Test 下载量超过 100 万！它界面非常简单

我们先来简单看看 Hearing Test 的一些设置。在 Hearing Test 的设置界面，可以一些选项，其中重要的是 “Test Frequencies”这项，这里可以设定你想要测试的声音的频率。

设置界面，着重设置需要测试的频率

接着回到主界面，点击 “New test”，就可以开始测试了。在测试之前，可以先做一次校准，校准耳机的音量大小，以便得出更加精准的结果。在校准的时候，按照提示听到声音就按住旁边的按钮，听不到声音就松开按钮即可。

首次使用需要先校准

校准界面，听到声音就按住按钮，听不到就松开

校准还是需要一些时间的，如果你嫌麻烦，可以直接点击 “Demo”跳过校准。

接着开始正式测试了。测试是分左右耳进行的，在测试的时候，App 会持续播放某个频段的声音，如果有听到，就点击相应的选项，听不到亦然。Hearing Test 会根据你是否能够听到这个声音，来调整该声音的音量，当你觉得结果已经确定某个音量就是可以刚刚好听到，点击 “BARELY AUDIBLE”的按钮即可。

测试过程，不同频率都会分左右耳测试

Hearing Test 会分别对左右耳测试你之前设置的所有频段的声音，完成测试后，即会呈现一张听力情况的相关表格。其中，绿色部分是正常听力水准，红色则是完全听不到。你对于某个频段的声音的听力到底在那个水平，一目了然。如果你发现自己甚至听不到 16KHz 以上的声音，那么烧 HiFi 可能就意义有限了。

对不同频率声音的听力水平如何一目了然

可以翻看测试记录

最后，提醒大家做测试的时候，得使用有线耳机。蓝牙耳机受限于编码，音频会有所压缩，不能如实呈现高赫兹的高音。如果想知道自己的听力水平，这的确是个不错的测试工具，测完后你还会想要买 HiFi 耳机吗？