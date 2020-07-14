在我印象中，最早是在《生活大爆炸》中了解到了「游戏本」这类产品。剧中的谢尔顿有一台红色的 Alienware 游戏本，有着棱角分明的外观设计、硬朗的机身线条、还点缀着一颗发光的外星人 LOGO，仿佛预示着内部暗含强大的力量，给人一种不明觉厉的神秘感。

《生活大爆炸》剧照

骨灰玩家的奢侈玩具

事实上，Alienware 是一个早在 1996 年就成立的公司，发展了十年后被财大气粗的戴尔收购为子品牌，直到 2009 年才进入中国市场。与此同时，我们熟悉的「败家之眼」华硕 ROG 和专注板卡业务的微星也推出了几款类似的产品，这类产品在当时的笔记本阵营中可谓是绿巨人一般的存在，以那时候刚进入中国市场的 Alienwaer M17x 为例，光是重量就达到了 5.5kg，别说单手持握了，就是双手拿着也很费劲，而且它的造型在当时完全是一种「异类」，线条粗犷，配色狂野，或许只能用非主流、杀马特这种词汇来形容。当然了，正是因为如此强健的体魄，才能释放出远超一般笔记本的性能。而除了绿巨人的身形，更让人瞠目结舌的就是售价，顶配版在当时卖到了 35999 元，如果放到现在，都能在鹤岗能买几套房了。

Alienware M17x 游戏本

尽管在当时游戏本配置高、性能强，但也正因为如此发烧的定位和奇高的售价才决定了它只会是少数极客玩家才能享受到的奢侈品，况且这种动辄超过 10 斤重的笔记本也没有多少便携性可言，对于游戏玩家来说，他们更愿意选择同等性能价格更低的台式机，而对于大多数普通用户，他们压根就不了解这种产品，毕竟在十年前，游戏本品牌寥寥无几，大众心中也没有形成「游戏本」这个概念，而且别说游戏本了，就是普通笔记本的普及程度也远比不上现在。

勇敢的先行者们

2012 年后，随着移动互联网的逐步普及，以智能手机为主的移动设备不断蚕食着 PC 的市场份额，全球 PC 出货量在 2001 年互联网经济泡沫后首次出现下跌，PC 行业更是一度被媒体嘲讽为「夕阳产业」。在如此危急的市场环境下，传统笔记本已经无法激发起消费者的购买欲望，而消费者的需求也变得更加多样化，由此催生了 PC 产品品类的不断细分，游戏本就是在这样的背景下逐渐进入了大众视野。

图源：NVIDIA 官网

与当时 PC 市场的整体疲态相比，游戏本逆势拉升的销量独树一帜，也逐渐成为了 PC 产业中利润最为丰厚的品类之一。最开始想要吃这块蛋糕的是国产自主品牌，它们如雨后春笋般出现在我们面前，雷神、机械革命、未来人类、神舟战神等品牌在游戏玩家眼里肯定不陌生，与高端奢华的国际大牌相比，新兴品牌看准的是更广阔的中高端市场，而随着 Intel 和 NVIDIA 在移动处理器和显卡上的技术迭代，也为游戏本「减重」提供了技术条件。

国产品牌雷神笔记本

当然了，这批新兴品牌可不是凭空出现的，他们背后有着强大的后台撑腰，当时风头正劲的雷神游戏本就是由蓝天 Clevo 和海尔集团共同打造的，蓝天是世界上规模最大的游戏本代工厂，Alienware 被收购前就由蓝天负责制造生产，而海尔当时正值互联网转型期，恰巧赶上了游戏本的风口，所以两家一拍即合，共同孵化了雷神品牌。

蓝天 Clevo 是全世界最大的游戏本代工厂

有意思的是，那个时候最流行用「小米模式」这种互联网思维来包装产品，雷神游戏本也是这样做的，甚至可以说就是小米手机的复刻版，一样走电商特供渠道，一样以性价比为杀手锏，甚至还模仿起粉丝经济的路线。事实证明这样确实很奏效，雷神第一款游戏本 G150TB 在京东首发时，仅用 21 分钟 3000 台就一售而空，而后期推出的明星产品雷神 911 上市时首批 500 台 1 秒售罄，第二批 3000 台 10 秒售罄。这的确可以看作是游戏本发展的第一波小高潮，不过放眼整个 PC 市场，这种万人空巷的「盛况」也只是在互联网上的小打小闹而已，并没有形成规模。

拥有超跑设计的雷神 911 游戏本

正牌军迫切入场

2014 年开始，一线大厂终于坐不住了，游戏本这块肥肉谁都想咬一口，戴尔、联想、惠普、华硕、宏碁五个国际大厂争先恐后的推出了自家的游戏本品牌，而此时的 NVIDIA 和 Intel 也相当给力，GTX 移动显卡和酷睿移动标压处理器经过了几轮技术升级，不仅在性能上大幅提升，而且还降低了对散热的要求，游戏本终于可以换一套不那么非主流的行头了，而在价格上，随着产业规模的不断扩大，游戏本的成本也降低了不少，把游戏本下放至主流价位成为了可能。

GEFORCE GTX 强大游戏性能的代表

对一线国际大厂来说，出货数量最大，最具活力的中国市场是一块必争之地，针对中国市场的本土化营销也尤为重要。华硕是动作最快的，2014 年华硕推出了 FX50JX 游戏本，在中国市场被命名为飞行堡垒，戴尔也紧随其后，推出游匣游戏本（如今 G 系列游戏本的前身），接着宏碁暗夜骑士、惠普暗影精灵、联想拯救者也都有了自己的中文品牌名。一线大厂都很聪明，从改名做起，推出一系列的平民游戏本，成功塑造出各自的品牌形象，而这种本土化的营销也为游戏本「出圈」铺平了道路。

华硕飞行堡垒游戏本

当然了，真正引爆游戏本市场热情的可不是营销手段，而是《绝地求生》这款风靡全球的游戏大作。2017 年，这款名不见经传的游戏在短短几个月内成功吸引了全世界玩家的目光，其中中国玩家更是占了大半，国内也由此引发了一波「全民吃鸡」的狂潮，不过这款游戏因为糟糕的优化，必须在高配电脑上才能有畅快的游戏体验，这也让玩家有了提升硬件配置的想法，于是性能强大的游戏本顺势借着这股东风彻底火出圈了，那正是我刚上大学的时候，身边的同学无论男女，不管玩不玩游戏，手中拿着的几乎都是游戏本。那一年，《绝地求生》连续 54 周摘得 Steam 销量冠军，这也是游戏本发展最快的一年，NVIDIA 发布了 GTX 10 系显卡，号称有着近似台式机显卡的性能，Intel 推出了性能暴涨的第八代酷睿处理器，不小心挤出一管大大的牙膏，还有大容量固态硬盘、高刷新率屏幕、RGB 键盘也在越来越多的游戏本上出现，各种针对游戏本的外设更是层出不穷。

火爆全球的游戏大作《绝地求生》

归于平淡后更具魅力

《绝地求生》的火热和国际大厂积极入局使得游戏本成功出圈，然而这波势头并没有一直延续下去，一年以后《绝地求生》很快就降温了，游戏本的发展也随之遇到瓶颈，尽管之后 NVIDIA 继续推出了性能更强大的 RTX 系列显卡，但并没有在市场上掀起多大的波澜。

RTX 游戏本（图源：NVIDIA 官网）

不过在我看来，游戏本的发展其实并没有停滞，只是变得更理性了。现在的游戏本相比十年前，早已不再是非主流，反而已经成为市场上不可或缺的一类产品。当然了，经过多年的迭代，进步的不仅仅是强大的性能，游戏本的设计和外观方面也有了很大的变化，如果说之前是放荡不羁的狂暴小子，那么现在更像是张弛有度的西装暴徒。

联想拯救者 Y7000 游戏本

与十年前相比，如今的市场已经高度成熟，事实也证明，PC 行业在可预见的未来绝不会成为夕阳产业，毕竟消费者的需求依然存在，而且变得愈发多样和专业，虽然游戏不是每个人都会玩，但对高性能的追求是一直存在的。游戏本之后，市场上又出现了「设计师 PC」这种新品类，它们大都拥有时尚轻薄的外观，精致的做工，而且还兼具与游戏本相媲美的性能，而这类产品出现的背后，和游戏本的发展是离不开的，轻薄化、集成化正是游戏本的发展方向之一，我认为设计师 PC 就享受到了游戏本发展带来的红利，在 IDC 前段时间的调查报告中，设计师 PC 的市场占比和份额正在不断扩大，并且在未来还有很大的发展机遇。

宏碁创意设计笔记本

游戏本的这十年，也是消费电子行业迅猛发展的十年，游戏本只是众多优秀产品中的一个缩影，成长时炽热激烈，光彩夺目，如今虽归于平淡，却更具魅力。当然了，我更期待游戏本的下个十年，未来的游戏本究竟会变成什么样呢？我相信答案一直在消费者这边。