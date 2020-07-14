那个最不像 AI 的语音助手，刚刚离开微软创业了

传闻近一个月的微软小冰分拆终于敲定。

7 月 13 日一早，微软中国发布官方公告，宣布将人工智能小冰业务分拆为独立公司运营，并委任沈向洋博士为新公司董事长，「小冰之父」李笛为首席执行官，日本和印尼两地 Rinna（小冰）的负责人陈湛为日本分部总经理，微软将保持对新公司的投资权益。

谁是小冰？

小冰诞生于 2014 年，是微软旗下的对话机器人。和普遍意义上的问答机器人不同的是，小冰从诞生之初就瞄准「有情感、会闲聊」的方向，主打情感计算。近年来小冰出现在公众视野中，常常是因为其绘画、诗歌、音乐等艺术方面的创作。在刚刚闭幕的上海世界人工智能大会上，小冰还和小米小爱同学、百度小度、虚拟主播泠鸢共同演唱了主题曲。

小冰是一个国际化的「AI being」。诞生于中国，2015 年推出日本小冰（りんな），2016 年推出美国小冰（Zo）。2017 年，在第五代微软小冰产品发布会上，微软宣布已分别于 2 月和 8 月推出了印度小冰（Ruuh）和印度尼西亚小冰（Rinna）。如今，小冰已经进化到第七代。

官方数据显示，全球范围内，小冰已覆盖 6.6 亿在线用户、4.5 亿台第三方智能设备和 9 亿内容观众。更为重要的是，小冰以其闲聊的特质，与用户的单次平均对话轮数（CPS）达到 23 轮，这对于当下的语音人工智能来说，是非常高的数字。

小冰的用户覆盖主要来自合作伙伴的设备搭载及应用搭载，其中包括华为、OPPO、vivo、小米等手机或音箱等硬件设备，以及 QQ、微博、今日头条等应用程序。另外，小冰也曾尝试进入垂直产业。去年，其发言人曾表示，微软小冰已经完成了金融、地产、纺织、服装、出版、媒介等十个行业的商业化落地和布局。

企查查信息显示，拆分后的新主体名为「北京红棉小冰科技有限公司」，法定代表人李笛，大股东李明占股 70%，他仅有「红棉小冰」一家关联公司。沈向洋任董事长，在工商信息中体现为执行董事，目前并不占股。

和小冰从微软「解绑」类似，6 月，字节跳动旗下 Tiktok 也在接受类似的挑战。在美国的持续监管压力下，字节跳动正一步步将海外业务剥离中国母体，以完全独立的方式运营。对小冰而言，脱离母体，拿掉「外籍」身份，或许是小冰在中国及东亚进行本土商业化的前提。

语音是不是未来

在微软内部，并行着两个对话人工智能团队，一个是小冰，一个是 Cortana。2019 年底，微软曾发表声明称，将于 2020 年叫停 Cortana 语音助手在中国区的使用。不过，该声明中提到的撤出国家除中国外还包括英国、澳大利亚、德国、墨西哥、西班牙、加拿大和印度。

一边大范围关停 Cortana，另一边拆分小冰品牌，微软对语音人工智能助手的态度可见一斑。在人工智能技术的三个主要方向——语音语义、图像，以及决策中，语音是最早落地的一个，在小冰诞生后一两年，产业中出现了智能音箱热潮，这主要来自于语音技术的成熟。

对于一个语音人工智能助手来说，与人类的交流需要经过四个阶段。语音识别，即将声音转换成文字；语义理解，也即 NLP 技术，理解人类的意图；结果生成，即搜索答案，生成回复；以及语音合成，即 TTS 技术，将答案转化为声音。

在上述四个步骤中，一和四已经成熟，二和三还需时日。NLP 技术被称为人工智能皇冠上的明珠，对于汉语这样复杂的语种来说，更是难上加难。目前想要人工智能助手像真实人类一样与人交流，效果仍旧不能令人满意。这也是为什么很多人工智能被称为人工智障的原因。

尽管业内声音持续向好，但语音人工智能的商业化进程却非常缓慢。最广泛的声音是，语音是未来的人机交互入口，用户的诉求将通过声音与智能设备交互，甚至一度涌现出「语音办公」的热潮。这在潮水退去的今天看来，是一件非常荒谬的事。

文字交流在承载信息之上具有保密的特性，而语音天然嘈杂。包括 Siri 在内的语音助手长期承担着「被调戏」和简单辅助功能的角色，使用率低、场景有限制等等问题一直难以解决。在这样的大背景下，微软对语音人工智能助手的判断是否仍像 2014 年当时一样充满热忱，答案大概率是否定的。

不过尽管语音不会成为广泛的人机交互入口，在陪伴机器人以及服务机器人等特定场景下，仍旧是刚需。语音语义作为人机交互的基石，其不可替代性不言自明，只是在其中进行多少投入，是微软作为商业公司需要计算的事。

拆分后的公司董事长沈向洋 他是美国国家工程院外籍院士 前微软全球执行副总裁 2019 年辞职后受聘清华大学高等研究院双聘教授 | 极客公园

小冰脱离象牙塔

在微软内部，小冰是一个无需负担营收 KPI 的存在，科研属性大于商业属性，这也是为什么团队将小冰的市场推广重点放在「琴棋书画」而非落地场景的原因。

此次分拆之后，小冰需要以一个独立的商业公司的形式运营，对于团队来说将会构成一个挑战。NLP 技术难，小冰之所以成为小冰所需要的情感计算技术更是处在初级阶段。对于客户来说，这样一个能陪聊会唱歌的聊天机器人是否是刚需，需要画一个问号。这样一来，对于拆分后的团队来说，融资至关重要。

拆分前，小冰团队分布在北京、苏州、东京三个办公室，约 200 余人，拆分后保留 50 余人，在人工智能领域，是一个小型初创公司的规模。刚刚离开微软的沈向洋坐镇，李笛领衔，团队依旧星光熠熠。对于这家科研型的小型初创公司来说，有世界一流的人才和技术，他们需要的是资金入场，和它一起等待人机交互的新未来。

据财新网报道，分拆后的小冰已经吸引到一批投资人，新公司估值在 7 亿美元。接受财新网采访的投资人表示，是否入股仍在考虑，主要是在衡量其商业化效率。

但从另一个层面来说，脱离庞大体系的小冰，或许能够以更自由的姿态成长。