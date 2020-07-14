比专业软件更好用？那些被 Win10 取代的软件们

出于方便，我们通常会在电脑中安装很多第三方软件。但由于软件出处不同，日常使用中常会出现这样或那样的问题。其实随着 Win10 功能日趋完善，很多小功能已经可以被系统取代。唯一的区别，就是很多人还不知道！





聊聊那些可以被 Win10 取代的第三方软件

1. 沙盒

PK：Sandboxie

沙盒在前几年很流行，如果你拿到的软件不靠谱，最好的方法就是把它放到沙盒里试一试。然而，这种平时用不了几回，每次却要费时费力安装的东东，注定不是很多人的菜。

Win10 内置的 “沙盒”模块

Win10 其实是内置有 “沙盒”的，只要打开 “设置 - 应用 - 程序和功能 - 启用或关闭 Windows 功能”，勾选 “Windows 沙盒”即可开启该功能。启动好的 “沙盒”就像一个虚拟机，你可以直接将文件从桌面拖入 “沙盒”内，所有的操作都和宿主机一模一样。关闭沙盒后，里面的内容会自动清空，不会对系统造成任何影响。

注：该功能仅限 Win10 专业版用户。

开启 Win10‘沙盒 “

2. 帧率显示

PK：Fraps

很多网友在调整游戏时，都会安装帧率显示工具。其实无论你是专业版还是家庭版，只要按下 Win+G，将 “性能 “标签切换成 “FPS”，即可实时显示桌面帧率。同时这个小工具还兼顾 CPU 监测、GPU 监测、RAM 监测等多种功能，非常实用！

Win10 自带的帧率显示器

3. 云剪贴板

PK：Ditto

传统的 Windows 剪贴板只能实现一次复制与粘贴，于是便有第三方厂商开发出这种剪贴板增强工具，来实现多重（次）剪贴。其实在 Win10 里，按下快捷键 Win+V，同样也能调出多重剪贴板，而里面保存的正是你刚刚复制过（Ctrl+C）的内容。

除此之外，这项功能还同时兼具 “云剪贴板”特性。A 机上按下 Ctrl+C，B 机上按下 Ctrl+V，内容就被神奇地 “移动”过来了。

Win10 内置的多重剪贴板（Win+V）

4. 截图工具

PK：Snipaste

很多人认为 Windows 的截图只有 PrtScr，但事实上在 Win10 里，还隐藏着一项更专业的截图模块。在这个模式下，用户除了可以实现矩形、窗口这些常规截图外，还能用鼠标直接画出截图范围。截取好的图片，不光会自动复制到剪贴板，还会导入到一个名叫 “截图与草图”的应用中。用户可以在这里对截图二次编辑，也可以直接存盘或分享。对了，差点忘说了，这项功能的快捷键是——Shift+Win+S。

截好的图片除了自动复制到剪贴板，还可以文件形式快速保存

5. 护眼模式

PK：f.lux

不少网友都安装过那种 “去蓝光”软件，这些软件的最大好处，是可以防止电脑屏幕在夜间过度刺激眼球。其实在 Win10 的 “设置 - 系统 - 显示”中，也有一项类似设计。开启这项功能后，屏幕蓝光会明显降低，用户可以通过滑杆调整实际降低的力度。而这项功能另一个吸引人之处，是它可以根据日出 / 日落时间自动启闭！

Win10 内置的 “自动夜间模式”

6. 鼠标穿透

PK：MouseInc

鼠标穿透是一项很实用的功能，将鼠标悬停到未激活的窗口上滑动滚轮，即可上下翻页，省却了每次手工点击（激活）的麻烦。

Win10 内置的 “滚轮穿透”功能

打开 “设置 - 设备 - 鼠标”，可以看到一项 “当我悬停在非活动窗口上方时对其进行滚动”。尽管没有单独标注，但其实现的正是所谓的 “鼠标穿透”。此外如果鼠标支持其他功能（如按钮自定义等），也可以在这里单独设置。

7. 移动热点

PK：猎豹免费 Wi-Fi、360 免费 Wi-Fi

在没有 Win10 的时代，要想通过电脑建立 Wi-Fi 热点，我们通常要借助猎豹、360 这样的小工具。而在 Win10 中，你只要打开通知中心，点亮里面的 “移动热点”，即可一键完成热点的开启。和第三方相比，Win10 的这个热点不仅创建简单，还能在无设备连接时自动关闭。除了节能以外，对于电脑安全也是一个有力的保证。

猎豹 Wi-Fi 热点

热点开启后，当有设备连接时，按钮上会自动显示出当前已连接的热点数。此外你也可以通过设置面板，看到每个连接设备的 IP 及 MAC 地址。

Win10 自带 “移动热点”功能

8. 儿童管理软件

PK：儿童上网保护器

很多家长都担心孩子使用电脑影响学习，但无论是换密码还是锁电脑，都不是长久之计。其实在 Win10 中，我们只要进入 “设置 - 账户 - 家庭和其他成员”，为孩子创建一个儿童账户，即可轻松解决这个难题。Win10 在这里预留了一个 “在线管理家庭设置”入口。点击进入后，你就能够对孩子的电脑使用时间、上网内容、软件规则、网络购物等项目进行控制。最关键的是，所有的这些全部免费，不用你花一分钱。

Win10 内置的儿童管理模块

访问禁止网站时，会收到权限审核

9. 录屏

PK：EV 录屏

以往当我们想把一段操作录下来时，都要安装录屏软件。但很多录屏软件并不免费，还会把系统搞得乱七八糟。其实在 Win10 里，只要按下快捷键 Win+Alt+G，即可开始录屏。录好的视频会自动存储到 “此电脑 - 视频 - 捕获”中，直接就能使用，非常方便。

Win10 自带录屏工具（Win+Alt+R）

10. 虚拟桌面

PK：Dexpot

如何在不增加预算的情况下，让桌面够用？虚拟桌面是个不错的选择。以往要想实现虚拟桌面，通常要安装第三方软件。但如果你升级到 Win10 的最新版，只要按下 Win+TAB，点击顶部的 “+”按钮即可。添加好的 “桌面”可以分门别类的放置程序，通过 Win+→/←可以在 “桌面”间顺畅切换。

Win10 内置虚拟桌面

写在最后

作为微软最新一代操作系统，Win10 身上凝聚了很多科技与成果。尽管有着这样或那样的问题，但功能日趋完善已经是一个不争的事实。好了，这就是本期要和大家分享的几个小技巧，喜欢的话就请点个赞吧！