鼓励零售员工远程工作！苹果预计美国员工今年无法全部返岗

北京时间 7 月 14 日早间消息，据外媒报道，随着美国各地的新冠病毒感染浪潮继续爆发，苹果公司正在为零售员工寻找新的岗位，该公司已经关闭了更多门店，不再期待美国员工能在 2020 年全部返岗。

苹果公司一度在美国重开许多门店，但现已被迫重新关闭加利福尼亚州、北卡罗来纳州和佛罗里达州的门店，要求零售员工在家中从事支持工作，该公司自 3 月以来一直都在提供这种岗位。零售员工可以担任支持顾问，为无法在门店接受服务的顾客处理在线服务请求和回答问题。苹果公司没有强制零售员工以这种方式在家工作，并一直都在继续向其发工资，但随着客户支持代表需求的增长，导致客户等待服务的时间变长，该公司现正推动无法返岗的零售员工参与这项计划。

“如果你所在的门店关门了，那么请在家里注册‘Retail at Home’（居家零售）计划，与你的经理进行交流，因为我们真的需要确保团队能在这段时间里转变角色，远程接待我们的客户。”苹果公司零售和人事高级副总裁迪尔德丽 · 奥布莱恩（Deirdre O‘ brien）通过视频向员工表示。“我们可能需要远程工作一段时间。”

奥布莱恩补充称：“这不是我们想为客户提供的体验。因此，我们真的希望确保自己正在转向客户所在之处，在这个极具挑战性的时期为其提供帮助。如你所知，人们真的很依赖自己的设备，尤其是现在。”

对于能够返岗的零售员工，苹果公司要求其佩戴口罩，并提供可以定制 Memoji 头像的工作证挂绳以便分辨身份。

在鼓励零售员工在家工作的同时，苹果公司还在一份备忘录中表示，预计美国办公室的员工无法全部在年底以前返岗工作。不过，该公司预计其欧洲和亚洲办公室将在几个月内恢复正常，所有员工都可返岗。今年 5 月，部分员工开始返回苹果公司的硅谷园区，当时该公司向其提供新冠病毒自愿检测，并向在家工作的零售和企业员工提供检测试剂盒。

苹果公司正在限制获许进入办公楼和特定工作区域的员工人数，并要求员工佩戴口罩和进行体温检查。