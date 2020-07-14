加州强化管控措施打压美股，主要科技股全线下跌

▲ 纳指创盘中新高后收跌

北京时间 7 月 14 日消息，加利福尼亚州表示将重新执行对企业复工复产的管控措施，使投资者信心受挫，星期一美股三大股指涨跌不一。截至收盘，道指涨 10.5 点，涨幅为 0.04%，报收 26085.80 点；标普 500 指数跌 29.82 点，跌幅为 0.94%，报收 3155.22 点；纳指跌 226.6 点，跌幅为 2.13%，报收 10390.84 点。

美国主要科技巨头全线下跌，Facebook 跌 2.48%，亚马逊跌 3.0%，苹果跌 0.46%，NetFlix 跌 4.23%，Alphabet 跌 1.97%，微软跌 3.09%。

中国主要科技股绝大多数下跌，网易跌 1.54%，爱奇艺跌 0.57%，拼多多涨 1.12%，微博跌 1.44%，腾讯音乐跌 4.51%，阿里巴巴跌 3.58%，京东跌 5.04%，趣头条跌 5.91%。

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：荔枝（涨 38.28%），流利说（涨 13.7%），房天下（涨 10.95%），云米（涨 8.62%），正保教育（涨 5.59%），无忧英语（涨 4.0%），品钛（涨 2.4%），乐居（涨 2.26%），中芯国际（涨 1.63%），前程无忧（涨 0.91%），汽车之家（涨 0.45%），唯品会（涨 0.32%），携程网（涨 0.15%）。

与上一交易日持平的公司包括：58 同城、百世。

下跌的公司包括：乐信（跌 0.16%），易车（跌 0.32%），中通（跌 0.32%），信也科技（跌 0.46%），好未来（跌 0.52%），UT 斯达康（跌 0.6%），人人公司（跌 0.8%），寺库（跌 0.85%），富途控股（跌 1.06%），微贷网（跌 1.17%），团车（跌 1.22%），网易有道（跌 1.23%），信而富（跌 1.33%），迅雷（跌 1.48%），蛋壳公寓（跌 1.71%），老虎证券（跌 1.72%），新浪（跌 1.78%），搜狗（跌 1.82%），欢聚集团（跌 1.95%），凤凰新媒体（跌 2.27%），触宝（跌 2.44%），虎牙（跌 2.7%），新东方（跌 2.76%），搜狐（跌 2.89%），小赢科技（跌 2.9%），斗鱼（跌 2.92%），宜人贷（跌 3.12%），华米（跌 3.13%），金融界（跌 3.39%），新氧（跌 3.61%），嘉楠科技（跌 3.76%），1 药网（跌 3.86%），宝尊电商（跌 4.35%），哔哩哔哩（跌 4.71%），简普科技（跌 5.0%），陌陌（跌 5.64%），兰亭集势（跌 5.74%），猎豹移动（跌 5.8%），小牛电动（跌 5.82%），360 金融（跌 6.23%），优信（跌 6.25%），跟谁学（跌 6.37%），途牛（跌 6.57%），500 彩票网（跌 6.58%），亿航（跌 7.21%），蔚来（跌 7.61%），万国数据（跌 8.33%），金山云（跌 9.53%），趣店（跌 10.08%），世纪互联（跌 10.5%），如涵控股（跌 11.34%），蘑菇街（跌 11.43%），云集（跌 14.2%），蓝城兄弟（跌 19.1%），达内科技（跌 22.84%）。

短期内虎牙不会失去魔力

由于疫情管控期间用户数量大增，今年以来虎牙股价累计上涨 35%。2018 年虎牙营收增长 118%，2019 年增长 80% 至 83.7 亿元人民币。2019 年年底虎牙月活用户为 1.502 亿，比 2018 年底增长 29%。按美国通用会计准则计算，2019 年虎牙利润为 4.68 亿元，2018 年亏损为 19.4 亿元。虎牙认为盈利能力提升的原因在于不断扩大的规模、平台效率的提升和付费用户的增长。2019 年第四季度付费用户增长 6% 至 510 万。今年第一季度虎牙营收增长 48% 至 24.1 亿元，月活用户增长 22% 至 1.513 亿，付费用户增长 13% 至 610 万，净利润增长 170% 至 1.712 亿元。虎牙预计第二季度营收增幅将介于 29% 至 31% 之间，分析师预计今年全年虎牙营收和利润（不按美国通用会计准则计算）将分别增长 34% 和 44%。与其 22 倍的市盈率计算，这样的增幅给人留下深刻印象。腾讯控股将强化其游戏生态。作为全球最大的游戏发行商，腾讯可能只在虎牙上直播其游戏大作的赛事，也可能将虎牙的视频与腾讯视频和微信深度整合，以吸引更多用户。但是，越来越严格的监管，会对虎牙业务造成一定影响。

今年以来斗鱼股价累计上涨约 57.5%

斗鱼属于非必需消费品板块，该板块包含 238 支个股，目前在 Zacks 板块排行榜上位居第 13 位。Zacks 目前对斗鱼股票评级为 “买进”。Zacks 的资料显示，过去 90 天，分析师对斗鱼全年利润预期上调了 30.77%，这意味着分析师更看好斗鱼了，斗鱼盈利前景在改善。最新的数据显示，今年以来斗鱼股价累计上涨约 57.5%，相比之下，非必需消费品板块股价平均下跌约 8.43%，这表明，今年以来斗鱼股价表现优于同行。进一步细分，斗鱼属于游戏行业。游戏行业包含 25 支个股，在 Zacks 行业排行榜上位居第 84 位。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：LendingClub（涨 3.23%），摩托罗拉系统（涨 2.06%），诺基亚（涨 1.46%），GoPro（涨 1.43%），IBM（涨 0.72%），索尼（涨 0.57%），惠普公司（涨 0.53%）。

下跌的公司包括：恩智浦（跌 0.05%），甲骨文（跌 0.66%），赛门铁克（跌 0.71%），爱立信（跌 1.06%），西部数据（跌 1.09%），Slack（跌 1.24%），高通（跌 1.28%），思科（跌 1.56%），英特尔（跌 1.6%），eBay（跌 1.64%），SAP（跌 1.67%），Yelp（跌 1.77%），iRobot（跌 2.07%），美光科技（跌 2.45%），博通（跌 2.55%），Fibit（跌 2.64%），Groupon（跌 2.84%），特斯拉（跌 3.08%），戴尔科技（跌 3.11%），黑莓（跌 3.17%），PayPal（跌 3.86%），艺电（跌 3.91%），英伟达（跌 4.07%），动视暴雪（跌 4.09%），AMD（跌 4.1%），Uber（跌 4.28%），Twitter（跌 4.46%），速汇金（跌 4.72%），Snap（跌 4.94%），Adobe（跌 5.09%），VMware（跌 5.26%），Salesforce（跌 5.3%），zoom（跌 5.64%），Zynga（跌 6.07%），Spotify（跌 6.13%），Lyft（跌 6.16%），Pinterest（跌 6.74%），Box（跌 6.81%）。

中国市场需求和以旧换新将提振 iPhone 业务

今天常规交易中，苹果股价一度摸高 399.82 美元。摩根士丹利分析师凯蒂 · 休伯特（Katy Hubert）认为，由于消费者环保意识增强和减少电子产品购买支出，iPhone 以旧换新计划将使苹果受益匪浅。苹果去年初推出一项 iPhone 以旧换新计划，休伯蒂认为这是苹果的 “环保竞争优势”，二手 iPhone 的价格通常是 Android 手机的 2.6 倍，这对手机买主和苹果都有利。买主能以更低的价格买到手机，苹果可以留住用户。她估计，随着以旧换新越来越普及，将占到未来 3 年 iPhone 预期销量的近三分之一。休伯蒂维持对苹果股票的 “增持”评级，但把目标股价由 340 美元上调至 419 美元。Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾维斯（Daniel Ives）也看好 iPhone 业务。他认为，中国市场需求在持续恢复，这将为新款 iPhone 的秋季发布奠定好的基础，“由于苹果推出不同价位的产品，我们认为，未来一年中国市场有 6000 万至 7000 万部 iPhone 处于升级窗口。”他将苹果目标股价由 425 美元上调至 450 美元。过去 3 个月，苹果股价累计上涨 43%，同期内标普 500 指数涨幅为 16.5%，道琼斯工业平均指数涨幅为 13.4%，纳斯达克综合指数涨幅为 30.5%。

特斯拉创下盘中新高后跌逾 3%

在宣布下调 Model Y 售价和停产低端型号车型后，星期一特斯拉股价一度再创新高，但下午开始随大盘跳水。Model Y 起步价由之前的 52990 美元下调至 49990 美元，这是过去六周特斯拉第二次下调产品价格。星期一上午，特斯拉股价涨幅一度达到 14%。截至收盘，特斯拉股价下跌 47.59 美元，跌幅为 3.08%，报收 1497.06 美元。上周五，特斯拉股价大涨 11%。推动特斯拉股价 7 月份上涨的一个因素是，特斯拉将扫清成为标普 500 指数成分股的一个重要障碍，成为标普 500 指数成分股，会吸引更多机构投资者。连续四个季度盈利后，特斯拉将有资格成为标普 500 指数成分股，部分投资者预计特斯拉将在 7 月 22 日发布盈利的第二季度财报。目前，分析师预期特斯拉第二季度亏损合每股 58 美分，上年同期为 1.12 美元。两周前，分析师预期特斯拉第二季度亏损合每股 1.3 美元。FactSet Research 的资料显示，分析师对特斯拉第二季度营收预期平均为 48 亿美元，减少 24%，与菲蒙市工厂因疫情关闭 6 周有关。特斯拉发布的第二季度交付量数据让分析师颇感意外，90650 辆的交付数量远高于分析师预期的 7.2 万辆。本月以来，特斯拉股价累计上涨约 45%。