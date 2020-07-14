AI 抢饭碗！微软对 MSN 网站编辑团队大裁员

▲ 微软 MSN 网站

北京时间 7 月 14 日消息，微软公司旗下 MSN 新闻网站正在进行备受争议的转型，把此前由人工编辑做出的内容决定交给自动化和人工智能 (AI)。现在，据科技网站 Geekwire 报道，微软公司打算进一步缩减 MSN 团队。

知情人士称，在此前裁员了几十名 MSN 合同工后，微软现在又在裁减数量不详的微软新闻全职员工，包括 MSN 编辑团队的一些高层领导。

知情人士称，作为每个财年年底业绩考核的一部分，微软会在全公司范围内实施裁员。微软 2020 财年在 6 月 30 日结束，该公司通常会结合当年的重大事项对部分业务进行改组。整体来说，微软今年的裁员似乎要比前几年的数千人裁员要小得多。

上周，前 MSN 财经频道编辑布莱恩 · 乔伊纳 (Bryan Joiner)在 Motherboard 网站上发文，详细介绍了他是如何被算法所取代的。乔伊纳是 MSN 的一名合同工，和几十名全职记者一样在 6 月失去了工作。微软利用 AI 软件取代了负责策划和编辑 MSN 新闻内容的团队。

此前，微软还宣布永久性关闭所有实体零售店，并关闭流媒体游戏服务 Mixer。

微软尚未就 MSN 或其它部门的裁员公开置评。