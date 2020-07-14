为夺马斯克芳心，美国两座城市竞相献殷勤

新浪科技讯 北京时间 7 月 14 日早间消息，俄克拉荷马州图尔萨是一座石油城，那里有一座 23 米高的雕像，名为 “金钻工”。

德克萨斯州奥斯汀是身处保守州的激进城市，那里软件业发达，始终以 “不拘一格”的反文化形象示人。

这两座城市最近又有了一个新的共同点：他们都被列入特斯拉汽车组装工厂的备选地名单。那座工厂计划投资 11 亿美元，预计将创造 2 万个就业岗位。

随着决策日期的临近，奥斯汀与图尔萨之间的竞争也日趋白热恶化：在特斯拉及其 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的 “煽动”下，这两座城市争相为该公司减免税收和削减其他工厂成本。

奥斯汀的特拉维斯县将对为期 10 年、总额超过 6500 万美元的减税计划展开投票。特斯拉对德克萨斯官员表示，这座新工厂将至少创造 5000 个就业岗位。但他们同时也对俄克拉荷马州官员表示，工厂短期至少创造 7000 个岗位，最终可能创造 2 万个岗位。

但部分奥斯汀居民却对这种补贴政策提出质疑，他们之前也曾拒绝过亚马逊进驻。

“你们不把精力放在维持人们的生机上，反而给一家市值巨大的公司提供税收减免。简直不可理喻。”德克萨斯大学学生斯尔维亚 · 祖维塔 - 罗德里格斯（Silvia Zuvieta-Rodriguez）最近在听证会上说。

在俄克拉荷马，特斯拉热正在上演。

那尊 “金钻工”雕像呢？它最近被当地的特斯拉迷重新粉刷，一眼看去，好像变成了马斯克。它的胸膛和腰带扣上也被涂上了特斯拉的名称。

马斯克本人于 7 月 3 日飞往那里，俯瞰了可能用于建设新工厂的地块。倘若最终选址那里，该工厂就将用于生产 Model Y SUV 和 Cybertruck 皮卡。根据官方发布的照片，马斯克在炎炎夏日在一顶白色帐篷下会见了俄克拉荷马州州长凯文 · 斯帝特（Kevin Stitt）。

俄克拉荷马州官员计划于周一下午通过 Zoom 向十多名特斯拉高管进行宣讲。

“这里的反响仍然很热烈。”该州商务秘书肖恩 · 考谱仑（Sean Kouplen）说，“在当今这个时代里，能抓住和把握一些积极的东西非常重要。”

当地零售商也不遗余力地抓住特斯拉的商机。考谱仑的孩子有一天带着一张当地零售商的冰激凌甜筒海报回家。图尔萨还有一家披萨店承诺向所有特斯拉员工免费赠送披萨。

图尔萨曾经是 “世界石油之都”，目前正在改变自身形象，还斥资 10 亿美元对市中心进行翻修，并努力吸引能远程工作的白领劳动者。

据俄克拉荷马州的官员介绍，最近搬到图尔萨的工程师的一段讲述亲身经历的视频吸引了 20 万次观看，其中也包括马斯克本人。

当地还涌现了好几家试图说服马斯克选址图尔萨的网站。其中多个网站的创办者雅各布 · 约翰逊（Jacob Johnson）说：“我们是 20 年代最早凭借石油繁荣起来的城镇，那是一种宣扬改变的炫酷方式。”

特斯拉在寻找新工厂时列出了美国中部的 8 个州，还收到了其他许多州提供的优惠政策，但只有图尔萨和特拉维斯坚持到现在。该公司对特斯拉官员表示，这座工厂将创造 5000 多个岗位，主要是低技能岗位，平均年薪为 4.7 万美元。

俄克拉荷马州与特斯拉签订了优惠政策保密协议，但考谱仑声称该州的方案不仅很有竞争力，在某些方面还比特拉斯维的方案更好。该方案包含企业和个人税收减免，其中多数都已经得到州法律的保障，所以不必进行公开投票。

特拉维斯县的减税细节仅在听证会期间透露出来，目前还不清楚德克萨斯州是否还会提供更多政策。该州州长办公室并未对此置评。

向地方政府争取减税优惠在汽车行业并不鲜见。特斯拉本身也曾在 2014 年因为内华达州的电池工厂获得约 14 亿美元税收优惠，而阿拉巴马州也在上世纪 90 年代以 2.53 亿美元的回收优惠吸引奔驰前往建厂。

但相较于马斯克的个人财富而言，这些优惠似乎只能算是 “小恩小惠”。特斯拉股价今年以来上涨 3 倍，不仅销量增加，还有望在第二季度重新盈利。