就粉丝引导管理相关问题，微博与肖战工作室进行谈话

IT之家7月14日消息 微博管理员发布最新微博社区公告，7 月 9 日微博与肖战工作室，就粉丝引导管理相关问题进行了谈话。

微博认为，有影响力的公众人物和明星应对粉丝行为承担引导和约束的义务，主要通过官方粉丝组织实现。但是近几个月以来，因为未能有效引导和应对各类粉丝群体，出现了一系列扰乱网络传播秩序的现象，造成了不良的社会影响。

微博建议明星工作团队应加强对粉丝群体的正面引导和约束能力。对非官方粉丝组织打着明星旗号做出的不当行为，要主动上报平台并配合平台管理。非官方粉丝组织不当行为涉嫌违法的，不能视而不见，要敢于发声敢于维权，尽到法律责任。

肖战工作室表示同意微博提出的建议，并且明确表示今后将在官方与非官方粉丝组织的问题上积极配合和支持平台的管理。

微博表示，本次深入沟通显示了站方遏制宣扬仇恨行为、维护社区和网络传播秩序的决心以及中立公开的平台属性，并将陆续与更多经纪公司展开沟通，全力营造良好的网络环境。

IT之家此前报道，国家网信办7月13日发布消息称，为给广大未成年人营造健康的暑期上网环境，国家网信办决定即日起开展为期 2 个月的 “清朗”未成年人暑期网络环境专项整治。

此次专项将重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块的生态问题，深入清理网站平台少儿、动画、动漫等频道的不良动画动漫产品，严厉打击直播、短视频、即时通讯工具和论坛社区环节存在的涉未成年人有害信息，从严整治青少年常用的浏览器、输入法等工具类应用程序恶意弹窗问题，严格管控诱导未成年人无底线追星、拜金炫富等存在价值导向问题的不良信息和行为，集中整治网络游戏平台实名制和防沉迷措施落实不到位、诱导未成年人充值消费等问题，持续大力净化网络环境。