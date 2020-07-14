黑客在 eBay 购买警方二手摄像机，还原大批执法视频

自弗洛伊德事件发生以来，“Black Lives Matter”的抗议活动在当地闹的沸沸扬扬，警民关系也愈发紧张。

近日，就有黑客在 eBay 上买了警方的二手摄像机，想看看这些警察之前都录了些什么，果然，他们收获颇丰，从中找到了大量的视频证据。

推特链接：

https://twitter.com/d0tslash/status/1278458524742361089

Twitter 用户 @d0tslash 从他在 eBay 上购买的 Axon 牌人体摄像机内进行搜索时发现了一些视频。

一个视频中显示，几个身穿作战服的人似乎在某个房子附近找些什么。

还有在填写文书的军官：

这个摄像机似乎属于美国亚利桑那州东南部陆军军队 Huachuca 堡的宪兵。

@d0tslash 说：“我为了完成之前写的一个 to-do 清单在 eBay 上搜索了这种摄像机，我购买并检查了它们。”他提供了一个 eBay 的产品链接，这是一个没有电池无法正常工作的 Axon 人体摄像机。

产品链接：

https://www.ebay.com/itm/Taser-Axon-Body-Camera-1-Genuine-Not-Working-No-Battery/223625051059?pageci=75496290-14ed-4032-8fac-5b5838123515

@d0tslash 说实际上他已经买了大约一个月了。他从设备内部安装的 SD 卡中复制了原始磁盘的图像来获取数据，然后使用了 21 世纪初期美国空军使用的一种名为 “foreMost”的旧式取证工具，成功地从大量的未加密数据中找到了视频文件。

这台有问题的设备似乎是 Axon Body 的旧版本，通常将它放在专用底座中，它就会将视频数据传输到计算机。

@d0tslash 说：“零加密。它就是本来的样子。”他发布了一些屏幕截图以确认镜头的真实性。他说：“据我了解，我买到的这台装的是 2015 年的系统，它并不能代表 Axon 的新技术，我也没做任何这方面的调查。”卖家也没给出任何回应。

实际上，二手摄影机在网上出售是很常见的，其他几位黑客也提供了他们自己的发现。Twitter 用户 @DJ Ir0ngruv 使用他从本地交易软件 OfferUp 上购买的 Axon 人体摄像机的 SD 卡中提取到了数据，他称这个过程 “愚蠢地简单”。他说：“这类摄影涵盖了交通站点，对零售店电话和房屋电话的回复等。我浏览了足够多的内容，我认为它们不是军事装备，因为没有高风险的内容。”

吃瓜群众则表示，他们已经在 eBay 上找到并购买了更多二手相机，想看看能从中找到什么。

自电击枪公司更名为警务技术公司以来，Axon（原名 Taser）已成为向警察销售人体摄像机和云存储方案的最大公司。在 2014 年 “Black Lives Matter”运动后，该公司呼吁警方保持透明度。自那时以来，警察对未武装平民的杀戮一直没有停止，全国各地的警察部门经常掩盖或删除录像。鉴于最近因 George Floyd 和 Breonna Taylor 被谋杀而引起的暴动，激进主义者指出，仅仅靠视频证据不足以产生系统性变化。

包括 @d0tslash 在内的许多黑客都表示，他们只看镜头来确认相机的来源，并打算将设备退还给政府机构以来避免任何可能的法律问题。但这并没有阻止其他人购买二手相机去揭露其中的秘密。

Axon 的公司代表在接受采访时说：“我们已经知道了这个问题，并已对此展开调查。我们还在重新评估我们的流程，来为客户提供更好的处置程序。”