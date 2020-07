硬核老爸为脑瘫女儿打造 “超级”轮椅：红外雷达判断路况

提到智能轮椅,这可能并不是什么新鲜事,不少公司都希望通过智能轮椅提升残疾人的出行。但是,一位硬核老爸信不过这些公司,为了让自己患有脑瘫的女儿在人流中自在穿行,更重要是不会被障碍物伤害,他拉上自己的工程师兄弟,为女儿亲自打造了一款 “超级”智能轮椅。

这款轮椅集最先进科技一身,不仅能靠传感器避障,还能在行进中根据环境自行调整速度,外表也是女儿最爱的粉色,可以说轮椅中的战斗机了。

这位父亲最终也希望这款轮椅能够惠及更多女儿一样生活不便的人,成立了公司将轮椅公开出售。

“她有权利享受高科技带来的安全和便捷。”

音乐创作人 Barry Dean 的女儿 Katherine 不幸患有脑瘫,行动离不开轮椅。对她而言,使用轮椅为生活带来了诸多不便,就比如连自己想看的演唱会都不能完整看完。为了避免散场时拥挤的人群,她必须提前坐着轮椅离开,以保证安全。

除了生活上的不便,事实上,普通的电动轮椅发生事故的概率非常高,据早前的一项研究显示,大约有一半的轮椅使用者在三年中就有过受伤报告,其中 87% 的人表示是翻倒或跌倒导致的受伤。另一项研究发现,仅在 2010 年,轮椅事故高达 100,000 多例。

Barry Dean 在看到这些数据后,就想为轮椅做一些改造,以避免事故的发生。最主要的是,他听说一个用着和自己女儿一样轮椅的孩子曾经在下坡时候从坡道上重重地摔了下来。

Barry 想到,自己女儿的脊柱打了很多螺丝钉,担心女儿万一摔倒会加重病情。这也坚定了他想要用技术改造轮椅的决心。

等待市面上的轮椅公司发布最新产品当然也可以,但女儿一天天长大,不知道还要等多久。

“她的生命只有一次,难道要她等到 40 岁,才能感受到高科技轮椅的安全与便捷吗?”

可 Barry 是搞音乐的啊,于是他拉上了自己的兄弟 Jered(一名工程师)一起开发了一种新的轮椅技术和硬件配件,这套系统被称为 LUCI。

LUCI 是以 Katherine 最喜欢的甲壳虫乐队的歌曲 “Lucy in the Sky with Diamonds”的名字命名的。

借助红外、超声波、雷达传感器判断周围环境,创造顺畅乘坐体验

最终产品于 6 月 18 日发布,LUCI 是一种已集成到硬件(LUCI 单元)中的智能软件,该软件安装在轮椅的座椅和轮子之间,以提供稳定性和感应能力。

这项技术可以借助红外、超声波和雷达传感器帮助判断距离,障碍物和周围的其他环境细节,从而创造出一种顺畅的乘坐体验。该公司还与英特尔的 RealSense 团队合作改善了其地图绘制功能。

在 Denver-based 测试轨道的帮助下,他们构建了能够帮助用户以更高的速度和转向控制进行驾驶的技术。Barry 说,这就好比使用汽车的动力转向和手动转向。导航时,轮椅会根据周围和空间的大小而加速或减速,这有助于避免碰撞,并且比非附件式椅子的刚性速度设置更加人性化。

它的传感器也不会允许轮椅碰到任何人,从而帮助用户在人群中平稳地移动,因此使用者们不用担心出现在人群拥挤的地方,你可以在迪斯尼乐园呆得很晚,也不必错过演唱会的结尾。

它还旨在通过监视地面的坡度并避免诸如斜坡和路缘的升高来防止侧翻。因为即使只抬高三英寸,椅子也会发生翻转(加上不算骑车人体重的 300 至 400 磅),很容易发生危险。但是,即使在翻倒的情况下,系统也可以通过文本的方式提供有关使用者下落的详细数据来提醒家庭成员,医生或用户选择的任何人。

它还可以与 Alexa 和 Google Assistant 集成在一起以进行远程语音控制,并且 LUCI 应用程序和 Web 门户可以跟踪用户的心律,电池状态,碰撞数据,并允许用户将数据直接发送给 LUCI 团队进行故障排除。

兄弟俩以尝试的心态建造 LUCI,后来成立了一家公司

最初,兄弟俩是以一种尝试的心态建造 LUCI 的,后来经过研究并与临床医生联系后,它变成了一个更大的项目,最终形成了雇用了 11 至 12 名全职员工组成的公司。

“不耐烦是背后的驱动力,”Barry 说。大多数人并没有意识到这个问题,而软件初创公司和医疗领域就更别提了。一位潜在的投资者曾经对这款软件印象深刻,但他告诉 Barry:“我们应该首先去做割草机和高尔夫球车,之后如果你想去做轮椅,那就去做。”

于是 Barry 和兄弟们只能自筹资金做他们想做的轮椅。Barry 说,“这个项目让一切都发生了改变,这不仅是业余爱好,我们是认真的。”