特斯拉在华大规模招聘销售，预示上海厂产量将激增

7 月 14 日消息，据外媒报道，随着上海工厂的持续扩张，特斯拉中国分公司已经在中国沿海省份发布了大量招募销售和交付人员的广告。

广告显示，特斯拉正在广东、福建、江西、湖南、广西和海南等地招聘送货体验专家和产品专家。该公司招聘更多员工可能是为其上海工厂 2A 期工程完工做准备，这些设施将用于生产跨界 SUV Model Y。

目前，特斯拉上海工厂年产量为 20 万辆，即每周约 4000 辆。这座巨型工厂现在只生产国产 Model 3，无论是从销售还是注册数字上来看，Model 3 都是中国最受欢迎的电动汽车之一。

特斯拉始终专注于提高上海工厂的产能，以满足对其电动汽车持续增长的需求。特斯拉增加了几款新上市的 Model 3 配置供中国客户选择。加上价格下调和政府补贴，鼓励了更多人选择特斯拉的电动汽车。

随着销量和产量的提高，特斯拉的零售店需要更多员工来协助客户购买和交付车辆。特斯拉正在采取积极措施，扩大其在中国团队的规模，以帮助完成这些任务。

特斯拉在中国第一季度业绩受到了新冠疫情影响，上海工厂关闭了一周，但该公司采取的安全措施帮助其更快恢复运营。这与特斯拉在加州弗里蒙特工厂的情况完全不同，后者不仅关闭了一个月，而且还裁撤了很多员工。

特斯拉已经公布第二季度令人印象深刻的交付数字，其中上海工厂做出了重大贡献。此前，华尔街预计特斯拉今年第二季度汽车交付量在 7.5 万至 8 万辆之间，但在上海工厂支持下，特斯拉却创下了 90650 辆的总交付纪录。

为了在季度末完成强劲的促销活动，特斯拉中国分公司要求当地车主在离他们最近的展厅参加志愿服务，帮助向潜在买家介绍拥有电动汽车的好处。志愿者们收到了几份限量版纪念品，以表彰他们的努力。

Model Y 在中国的首次生产预计将于 2020 年底开始，交付将要到 2021 年开始。特斯拉努力招聘更多销售专家和交付专家，这可能表明该公司正在为未来几个月销量大幅增长做准备。