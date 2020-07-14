英伟达任命加州理工学院一教授为公司董事，年仅 40 岁

7 月 14 日消息，据国外媒体报道，英伟达官网的信息显示，他们新任命加州理工学院的一位教授为公司董事，年仅 40 岁，董事会成员也增加到了 12 人。

英伟达是在当地时间周一，在官网宣布任命一名新董事的，新任命的董事名为约翰 · 达比里 (John Dabiri)。

约翰 · 达比里虽然年仅 40 岁，但他在学术研究方面成就显著，他本科毕业于普林斯顿大学，获得了该校机械和航空航天工程的学士学位，研究生则在加州理工学院度过，获得了加州理工学院的航空航天硕士学位和生物工程博士学位。

2005 年到 2015 年，约翰 · 达比里任教于加州理工学院，是航空航天和生物工程教授，曾担任生物启发风能中心主任、系主任等职。2015 年他前往斯坦福大学任教，担任土木与环境工程、机械工程教授，也是达比里实验室的负责人。2019 年他重回加州理工学院，担任航空航天和和机械工程教授。

2010 年，约翰 · 达比里获得了俗称 “天才奖”的麦克阿瑟奖，2014 年被选为美国物理学会会员，随后被选为流体动力学部门的主席，也任职于美国国家科学院科学、技术和法律委员会。

英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋表示，约翰 · 达比里是杰出的研究人员和领导者，将为他们的工作带来独特的视觉和见解。