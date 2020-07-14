苹果推出夏令营 “居家版”：线上指导，充实孩子的暑期生活

7 月 14 日下午消息，苹果公司推出了夏令营居家版活动，现已开放注册。与往年不同，由于疫情影响，今年的苹果夏令营活动变成了 “居家版”。

这项活动旨在帮助父母教导孩子在暑期保持创意、不断学习进步。苹果为 8 到 12 岁的孩子准备了一些免费、有趣的项目，每个项目大约 1 小时，便于让他们在自己家中进行体验。

另外，苹果还准备了活动手册，帮助参加活动小营员们完成创作。这些活动手册展示了制作视频、艺术与设计以及编程的新方法。此外苹果还准备了线上直播形式的 “内容介绍”，通过这部分内容营员们可以了解每个项目的目标。而后续的 “问答时间”课程可以帮助营员答疑解惑。

小朋友可以先和家人一起报名参加时长 30 分钟的内容介绍在线课程，如果有疑问可以通过 “问答时间”来获取帮助，然后下载免费的活动手册来完成项目。通过这样一系列的活动，小朋友可以充实假期，丰富自己的业余生活。

▲苹果准备的三个项目

目前，苹果在官网准备了三个项目，时间从 8 月 1 日开始一直到 8 月 21 日，小朋友可以根据自己的喜好和时间报名参加。

不得不说，今年是非常特殊的一年。受到疫情影响，人们的出行、学习方式都发生着改变。即便如此苹果公司依然针对这样的情况推出 “线上”夏令营活动，帮助家长指导孩子进行学习和创作。他们希望能有更多年轻人、小朋友进入到苹果生态中来。