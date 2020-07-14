全球首条城市微循环 Robo-Bus 市民体验线路在苏发布，采用 L4 级自动驾驶小巴

7 月 14 日消息，近日，在长三角 G60 科创走廊智能驾驶产业对接会暨智能驾驶产业苏州创新论坛上，由自动驾驶新锐企业轻舟智航部署的 Robo-Bus 示范应用项目正式宣布在苏州启动。此外，苏州高铁新城还对外发布了全球首条城市微循环 Robo-Bus 市民体验线路，作为轻舟无人小巴在苏州的首条示范应用线路。

▲苏州市相城区 Robo-Bus 市民体验线路发布仪式

据介绍，过去的 Robo-Bus 运营通常是在封闭场所或园区中，但本次发布的城市微循环 Robo-Bus 市民体验线路是在开放的城市道路上，线路总长度超过 4 公里，是目前全国路程最长的一条 Robo-Bus 体验线路。

▲苏州市相城区城市微循环 Robo-Bus 市民体验线路

这条线路的设置，开启了智能化的城市 “微循环”交通时代。轻舟无人小巴正式投入运营后，预计将给周边数十万人带来出行便利，解决居民出行的 “最后三公里”难题。

线路沿途设置了 8 个站点，包括苏州北站、相融大厦、青龙港路陆港街、苏州港口发展大厦、苏州高铁商务大厦、圆融广场、江南大厦和阳澄国际电竞馆，串联起苏州高铁新城的核心交通枢纽、商业办公区、购物中心、居民小区等地。由轻舟智航部署的 Robo-Bus 将从苏州北站始发，途径相融大厦、电竞馆，江南大厦等多个站点后返回至苏州北站，单向循环行驶发车。线路途径 14 个路口，车辆和行人较多，路况十分复杂，对自动驾驶技术提出了更高的要求。

据了解，轻舟无人小巴于 7 月 3 日正式在苏州亮相。这辆 L4 级自动驾驶小巴的外观不同于常见的小巴车，其外形更具时尚科技感，车内空间宽敞明亮，32 寸大屏实时展现行驶中的周边环境感应画面。车上设有 9 个乘客位，虽然保留了常规车辆驾驶位，但车辆驾驶均由轻舟智航打造的自动驾驶系统进行操控，不需要驾驶员操作。原本坐在驾驶位上的驾驶员已成为保障车辆正常行驶的安全员，进一步保障公交出行安全。

基于轻舟智航「Driven-by-QCraft」L4 自动驾驶方案，轻舟无人小巴能实现车身周围 360 度无死角感应，最远感应距离超过 200 米。其主要应用于固定线路的中低速场景，运行速度为 20km/h-50km/h，不会出现因速度过慢被频繁超车、催促等问题。

除了具备行人车辆避让、自动变道、自动转向、红绿灯识别等基本功能外，轻舟无人小巴还能应对各类城市复杂交通场景，例如穿行人车混杂的路口、后车加塞、鬼探头等。

未来，苏州设置的这条城市微循环 Robo-Bus 市民体验线路也将成为基于 5G 的车路协同（V2X）应用落地的首选线路，进一步保证自动驾驶公交出行的安全性。

目前，轻舟智航是国内唯一一家基于 6 米段的 “微巴”车型部署 L4 级别自动驾驶方案的公司。据轻舟智航联合创始人、总裁侯聪介绍，轻舟智航仅用了一个月时间便完成轻舟无人小巴从车辆出厂到上路测试的部署。