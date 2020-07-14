华为深夜财报：面对绞杀，依然站立

每一次，华为公布半年报、年报都能引起业界关注。与往年线下发布半年报业绩不同，今年，华为「反常」地选择了深夜，提前公布 2020 年上半年财报。在外部环境持续恶化的情况下，华为作为非上市公司，依然选择准时，甚至提前公布财报，一来，向全球市场展示出了顽强、强劲的生命力；二来，可以提振员工信心，团结内部。

「华为已没有退路，困难还在后面，唯有砥砺前行。」不少华为员工表达了类似的观点。

或许是，受到新冠疫情蔓延，以及「实体清单」、「禁令」等多重因素的影响，2020 年华为的半年财报极为精简。2020 年上半年，华为销售收入 4540 亿元（人民币，下同），同比增长 13.1%，净利润率 9.2%。其中，运营商业务营收 1596 亿元，企业业务营收 363 亿元，消费者业务营收 2558 亿元。

这意味着，在持续一年多的升级管控中，华为还活着，并且活得还不错，华为各个业务板块依然获得稳健增长。如果说，从去年 5 月到今年上半年，上演的是一场华为围剿与反围剿，封锁与反封锁的大作战。那么，下半年，随着禁令时间节点的临近，华为或将迎来生死存亡的关键时刻，「皮糙肉厚」的华为能否顺利熬过这个不平凡的秋天，事关成败。

▲2020 年一整年，华为都将处于实体清单之下 | 华为

上半年：围剿与反围剿

其实，翻看华为 2020 年半年报，尽管总体营收以及主营业务板块营收稳中有升，但仍然能看到，业绩受到「实体清单」、「禁令」的不利影响。比如，销售营收增速与去年相比下降了近 10%，净利润率和去年一样，处于近五六年的最低点。

这说明，华为供应链调整，或者大量备货造成运营成本上升，导致企业短期内盈利状况发生变化。

同时，今年上半年，消费者业务板块相较于运营商业务、企业业务营收占比再度上升，从去年全年的 54%，上升了两个百分点，达到 56%。而消费者业务比重上升，对于华为而言，既是一个好消息，又是一个坏消息。

一方面，消费者业务营收上升，带动了整体业务营收的增加；另一方面，华为对消费者业务越来越依赖，而不断升级的禁令对华为消费者业务影响最大。

回顾美国对华为的管控，大致分为两个阶段。2019 年 5 月 15 日，华为及旗下 70 余家子公司被列入「实体清单」。彼时，受到影响的主要是华为与谷歌、ARM，在操作系统、芯片架构授权方面的合作，并没有真正触及华为运营商业务与企业业务。

随后，华为推出鸿蒙操作系统，面向全球开发者发布 HMS 移动服务生态，开启了反围剿之路。另因华为早已获得 ARM V8 的永久授权，可自主设计芯片。所以，消费者业务并没有出现业务停摆，替代计划、新品发布稳步进行。

尽管华为海外业务大幅度下降，受到重挫。线下门店渠道关停，出货量或下降了 40% 至 60%，损失或达百亿美元。但国内庞大的市场需求旺盛，华为消费者业务营收不降反升，2019 年华为手机出货量依然获得 16.8% 的增长，全球排名次于三星，位居第二。

2020 年第一季度，受益于国内疫情得到有效控制，复工复产，在线办公等因素。3 月份，不包括荣耀，华为终端销量同比增长 70% 至 80%。所以，第一阶段的管控，对华为有影响，但影响有限。

2020 年 5 月，时隔一年，针对华为的管控再度升级，这一次瞄准了对华为晶圆代工供应链的限制，直击华为的「命门」。换言之，即便华为具备顶尖的芯片设计能力，离开晶圆代工厂的代工，也无法将芯片从设计图纸变为实物。

在晶圆代工市场，华为除了台积电、三星两家，再无其他可选项。因此，受到影响的不仅仅是华为手机芯片业务，华为运营商业务的基站核心芯片、企业业务的云端芯片生产、制造都将受阻。且影响的基本面在持续扩大。

下半年：争取活下来

6 月中下旬，华为在英国的光电子研发制造中心一期规划获批。外界普遍认为，英国市场是华为在欧洲，乃至海外市场的一个重要突破口。

但随着第二阶段管控的深入，情况发生了「摇摆」。7 月初，英国主流媒体披露，英国正准备今年大转型，或在不久后，将 5G 网络中的华为技术，逐步淘汰。

背后的原因很简单，即担心供应链的管控，将给华为带来生存还是毁灭的问题。为华为能否持续地在运营商市场，给客户提供稳定的产品和服务感到担忧。

不只是，运营商业务。据外媒披露，华为每年下半年推出的旗舰手机 Mate 系列生产计划可能推迟。尽管，后续来自产业链人士消息称，华为 Mate 系列会正常发布，备货充足。

华为已向台积电紧急追加 5nm 和 7nm 芯片订单，确保下半年，5nm 的 1020 手机芯片，7nm 的 5G 基站处理器正常供应，稳定下半年的消费者和运营商两块业务。

但即使渡过眼前暂时的难关，还有更大的挑战。分析师 Jefferies 认为，华为的台积电半导体库存将在 2021 年 3 月用完。华为如无法交付 2021 年 3 月后的产品，可能倒逼更多的运营商更换设备商。New Street Research 早在今年 5 月下旬就预警，华为只剩下 12 个月的生存时间。

留给华为的时间真的不多了。

▲华为 5G 专利申请数量居全球之首 | Statista 官网

同时，5G 时代的情况更为错综复杂。Statista 数据显示，华为申请的 5G 专利数量最多。但值得注意的是，华为大部分专利处于待批准状态。在已获得专利份额中，三星、诺基亚的份额最高。

毫无疑问，华为处于 5G 专利与 5G 标准制定的领导者地位，在 5G 专利、标准方面，绕不开华为。但每一次通信技术升级，都将带来市场格局的重新洗牌，设备厂商座次的再度「改写」。

后来者三星的强势上位，爱立信、诺基亚在 2G、3G、4G 时代积累起的固有优势，内外交困下，华为更没有理由放松警惕。

5G 是一次全球通力合作的成果，同时，5G 带来的全球割裂，既伤害着华为，更伤害着产业链的各个方面。市场研究公司 Enders Analysis 预计，英国如在全国范围内翻新、更换 5G 基站，成本约为 19 亿美元，是一场长期、昂贵、任务繁重的庞大工程。

2020 年年初，在华为 2019 年财报发布会上，华为轮值董事长徐直军对台下的记者说，「2020 年华为公司将是最艰难的一年，我们的储备也快用完了。是全面检验我们供应连续性能否发挥的重要一年。2020 年我们力争活下来，明年还能发布财报。」

华为能否在错综复杂的形势中，理清业务脉络，如任正非所言，2020 年活下来，未来继续领跑 6G，还存在诸多不确定性。