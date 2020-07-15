00 后可能错过的时代：十几年前的手机竟这么好玩儿

最近《隐秘的角落》在全网大火，这部制作精良的电视剧可不仅靠剧本好和演员棒，剧中的场景和道具也是非常给力——年代感满满的街道、生活气息浓厚的房子还有那个年代百花齐放的手机。在上周的极客 BB 机中，极客之选也为大家盘点了剧里出现的那些经典手机，欢迎前往观看视频。



图片来自豆瓣小组

相信大家看倦了现在一味追求大屏幕和屏占比的手机之后，反而是那些十几年前的手机更能带来「新鲜感」。LG 显然也是这么想的，据外媒爆料称，LG 代号为 Wing 的手机将会配备旋转屏。这款手机共有两个屏幕，上面的显示屏可以横向旋转。是不是看起来有点眼熟？难道继前两年各大厂商跟风「滑盖手机」之后，这股复古风潮又吹到了旋转屏上？

图片来自 The Verge

在功能机时期，受系统限制，各大手机厂商在外形之外的领域很难翻出花来，这就造就了当年「奇形怪状」的手机。很多手机的外形在今天看来也还是奇奇怪怪，比如西门子的 Xelibri 系列，相信大多数人第一眼看到它，脑子里都先把「手机」这个选项先排除了。

截图自维基百科

和现在单调的直板机型相比，十年前的手机外形真的太丰富了，就算是旋转屏这一类也形态各异，今天极客之选就和大家一起回顾那些年的旋屏手机，同时也欢迎大家在评论区补充。

摩托罗拉 V70

截自摩托罗拉官方视频说到旋转屏，就不得不提到摩托罗拉在 2002 年发布的 Motorola V70，即使它并没有旋转屏幕。推出了第一台手机和第一台折叠手机的摩托罗拉，自然是探索手机形态的先行者。当时的手机形态还是直板或者翻盖设计为主，摩托罗拉用自己满点的工业设计能力，做出了史上首款旋盖手机 V70。

图片来自 eaby

360° 旋盖、反白圆形屏幕在当时都具有划时代的意义，这让 V70 一经推出便备受推崇，价格也一度从刚发售时的五千元炒到了近万元。这可是在北京都能买几平米房子的价格，对比之下，现在几万块的手机好像也显得有了「性价比」。

图片来自 retrons

摩托罗拉 Aura

六年后，摩托罗拉又推出了 V70 的「复刻版」——摩托罗拉 Aura。

图片来自摩托罗拉

一脉相承的旋盖式设计、真正意义上的圆形显示屏、62 克拉一级蓝宝石水晶屏幕镜面还有各种精巧的部件，这些把 Aura 的售价推到了 16000 元。不过当时大众对此似乎并不买账，反而觉得摩托罗拉在吃老本。

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摩托罗拉 Flipout

两年后的 2010 年，摩托罗拉发布了第一款采用旋屏滑盖设计的安卓手机 Flipout。这款方块造型的手机尺寸仅为 67×67×17mm，重量约为 120 克。小巧的机身上却集中了 QWERTY 全键盘、旋屏设计，上推屏幕就能看见隐藏着的键盘。

图片来自 GSMArena

看起来是不是还挺不错？不过这可不是摩托罗拉首创的，诺基亚在它前一年就推出过外形相似的 7705 Twist。

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诺基亚 7705 Twist

虽说偏爱直板机型，但那时如日中天的诺基亚在手机形态上的探索也是孜孜不倦。2009 年，诺基亚发布了 7705 Twist，也正如 Twist（扭曲）所形容的一样，这款采用旋盖设计的正方形手机能够通过旋转变形，向上旋转屏幕搭配 QWERTY 键盘就可以变成一块平常尺寸的手机。

图片来自 phoneArena

诺基亚 N90

2005 年，诺基亚推出了 N 系列的第一代产品，其中 N90 创下了很多「第一」的记录。

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全球首颗蔡司认证摄像头； 全球首个 2.1 寸 352×416 像素的超精细屏幕； 全球首块用于手机产品的 4GB 微硬盘； 全球首款搭载基于 Symbian OS 8.1a 操作系统的 S60 手机。

在强大的配置之外，N90 最让人印象深刻的还是神似 DV 的外形，不仅可以 110° 旋转屏幕，还首创了能够 315° 旋转的独立摄像头组件。不过由于 N90 更多的还是被诺基亚拿来「炫技」，真正流行起来的得是两年后的 N93i。

图片来自 GSMArena

诺基亚 N93i

依旧还是熟悉的 DV 造型，不过 N93i 机身正面使用了镜面材质，使它成为了很多女生的新宠。

图片来自 GSMArena

虽说诺基亚 N93i 和初代 iPhone 同年发布，但诺基亚还是把苹果按在地上摩擦。不仅如此，配备了卡尔蔡司镜头的 N93i 还实力碾压了拍摄见长的索尼爱立信，拍照能力位居世界第一。

图片来自 GSMArena

它的前辈 N93 也是 DV 造型，还是诺基亚的第一部光学变焦手机，不过看了外观之后我好像知道为什么 N93i 更受欢迎了。

图片来自 GSMArena

图片来自 GSMArena

诺基亚 7370

诺基亚在之前还提出过「艺术手机」的概念，推出了「倾城」和「倾慕」系列手机，虽然现在看起来有些过于花哨，但在当时还是很受女生喜欢的。倾慕系列中的 7370 采用了半自动的旋转设计，向左右方向拨动大概 20 度，整个屏幕部分就会自动旋转到 180 度的水平位置。

图片来自 GSMArena

它的升级款 7373 依旧采用了旋转式设计，至于这个外观…… 时代感十足。

图片来自 GSMArena

除了诺基亚和摩托罗拉这两大巨头外，很多日韩手机厂商对旋转屏情有独钟，这也是它们的特点之一。

LG VX9400

其实 Wing 的外形并不是 LG 第一次尝试，早在功能机时代就已经有过类似的设计。

图片来自 phoneArena

在 2008 年的《钢铁侠 1》中，托尼 · 史塔克使用了一款可以将屏幕旋转的手机，通过这种方式不论是拍照或者视频通话都非常方便，也很符合钢铁侠的极客气质。

这部钢铁侠同款手机就是 2007 年发布的 LG VX9400，配备 2.2 英寸 QVGA 分辨率显示屏，内置 130 万像素摄像头。

图片来自 phoneArena

三星 SGH-X830

同是韩国厂商的三星在 2006 年推出的 X830 看起来像个细长的 MP3，但是旋转屏幕之后就会露出两两一排的数字键，整个机身就有那~~~ 么~~~ 长~~~~~~

图片来自 GSMArena

索爱 S700

索爱在 2004 年发布的 S700 一改索爱的直板设计，采用了旋转屏设计，顺时针或者逆时针都可以进行 180 度旋转。通过旋转，屏幕就变成了这款拍照手机的取景器。

图片来自 GSMArena

索爱 W550

次年发布的索爱 W550 采用了和 S700 同样的 180 度旋屏设计，内置了 WALKMAN 音乐播放器，作为一款音乐手机还是很称职的，相信很多小伙伴也曾经选择它作为自己的爱机。

图片来自 mobilmania

夏普 903

提到日本手机品牌，外形硬朗的夏普绝对不能落下。原 OPPO 全球营销总裁沈义人在接受采访的时候曾经提到过，他在高中时期非常喜欢夏普 903，这同样是一款旋转屏手机。原 OPPO 全球营销总裁沈义人这么描述它——「打开的一瞬间很轻的咔嚓声，感觉很爽，那种旋转的感觉，很漂亮很新奇。」

图片来自 GSMArena

夏普 SH-9020c

其实在欧美和本地手机品牌的双重挤压之下，日本手机在中国并不是很吃香。但是连续三年在日本手机市场占有率第一的夏普拿着 SH-9010c 敲开了中国市场的门，即使电视功能在国行版上已经被阉割了。依靠独特的外形，后来的升级版 SH-9020c 在中国也很受欢迎。

图片来自 gsmchoice

回顾完以上十几款旋转屏手机之后，有没有激起你关于它们的回忆？欢迎在留言区和我们分享那些年你最喜欢的旋转屏手机。