中国 UP 主在国外真的能赚这么多钱？

继李子柒、办公室小野火了之后，一位不知名的老爷爷，成为了油管新晋 “网红”。

63 岁的阿木爷爷成为油管网红这件事，登上了微博热搜。

阿木爷爷是一位中国老木匠，他用中国传统建筑中的榫卯技术，制作拱桥、鲁班凳，不用一根钉子，把木头变成了精美的艺术品，令全世界看到了中国的传统技艺。

走红之后，外国网友纷纷表示，这是什么中国功夫？

中国 Up 主是怎么火到海外的？

我们所熟知的李子柒、办公室小野，以及刚刚提到的阿木爷爷，他们所在的团队，会把视频作品在油管、Tiktok 等海外 App 渠道分发，这种在视频领域被称为“海外运营”。

”海外运营 “对这些创作者的好处就是品牌影响力、点击和观看数量，换句话说就是收入。

YouTuber 的收入来源主要分为平台分成、广告植入和产品收入。加入谷歌广告联盟后，油管会将 55% 的广告收入分给创作者，广告植入就是 “恰饭”，产品收入在油管带货。

那么这些创作者到底从平台赚了多少钱？

油管是不会对外披露任何创作者收益的，所以也格外惹人好奇。去年就有新闻爆出，李子柒在油管一年收入超过 1.68 亿，是真的吗？

我们通过第三方网站（noxinfluencer.com）获取了在油管中国区粉丝量前十名的创作者（除机构媒体），还统计了他们播放量、受众地区等数据。

结果我们发现，虽然很多 Up 主都在海外分发，但像李子柒这种千万粉丝量级的屈指可数，收入更是十分悬殊。

在油管中国区粉丝数排在前十名的创作者分别是：

这些创作者的视频作品囊括了美食、手工艺、时尚、旅行、萌宠等多个品类。

但是李子柒是唯一一位粉丝超过千万的中国区创作者，酿酒、织布、古法造纸，也难怪《人民日报》视其为传播中国文化，讲好中国故事的典范。

但是李子柒真的赚了 1.68 亿吗？

李子柒的千万粉丝每个月给她贡献的广告联盟收益仅在 360-720 万人民币之间，远达不到 1.68 亿。办公室小野的粉丝数是 910 万，单月广告联盟收入为 162-327 万之间；滇西小哥的粉丝数是 554 万，不到李子柒的一半，单月广告联盟却跟李子柒相当，307-617 万元；有 139 万粉丝的李永乐老师，每月的广告收入在 1.6-13.63 万。

而这次登上热搜的阿木爷爷有 117 万粉丝，单月收入为 30-60 万。

为什么不是粉丝越多、点击越多、收益就越多？

这要说到油管的规则，平台会根据创作者粉丝画像、所属地区不同，广告曝光的定价也不相同。不同地区的粉丝「价值」可能相差 5 倍。

比如，澳大利亚的粉丝每一千次展示费用价值 5. 45 美元，但越南粉丝的千次展示费用价值 0. 94 美元，总结来说，越受欧美关注欢迎，广告营收就越多。

李子柒、滇西小哥有 1/4 左右的用户来自美国。而办公室小野的大多数用户来自越南、泰国、印尼等地区，这可能是其广告不那么 “值钱”的原因。同样，我们熟悉的巫师财经、周六野、日食记等大多数受众仅在中国台湾等地。

另外，创作者的所属的类目、用户画像也会对收入有影响，如蝉联油管收入排行第一名的 8 岁小男孩 Ryan，靠玩具评测一年赚了 1.8 亿元（人民币）。

回到我们最初的问题，外国网友为什么这么喜欢中国网红博主？

从内容生产成本上来说，中国的内容创作成本在降低，同时制作水平在提升，能在精神层面引起共鸣。

另外，排名靠前的创作者中，美食内容占多数，因为美食也是最直接、最能跨国界的内容类别。

最后，这些受到欧美国家欢迎的创作者，都有浓郁的中国风味：

展现田园人家的李子柒、更贴近乡土民生的 “滇西小哥” ，展现中国手工艺的 “阿木爷爷”，这意味着，中国的文化输出，正在以更丰富的形式走向世界。