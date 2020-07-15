美股收盘全线反弹：道指连涨三天，苹果涨近 2%

7 月 15 日消息，据外媒报道，美国时间周二，美股收盘全线上涨。投资者增加了一些更具周期性股票的敞口，而大型科技股表现不如大盘。

道琼斯指数收盘于 26642.59 点，上涨 556.79 点，涨幅 2.13%。这是该指数自 6 月 29 日以来表现最好的一天，也是该指数连续第三个交易日上涨。标准普尔 500 指数收于 3197.52 点，上涨 1.34%；纳斯达克综合指数收于 10488.58 点，上涨 0.94%。

具体来说，在美股周二交易中，科技龙头股多数上涨，苹果股价收于 388.23 美元，上涨 1.65%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1520.58 美元，上涨 0.61%；亚马逊收于 3084.00 美元，下跌 0.64%；微软收于 208.35 美元，上涨 0.62%；Facebook 收于 239.73 美元，上涨 0.31%；甲骨文收于 57.20 美元，上涨 0.76%；IBM 收于 120.60 美元，上涨 1.17%；奈飞（Netflix）收于 524.88 美元，下跌 0.12%；特斯拉收于 1516.80 美元，上涨 1.32%；推特（Twitter）涨 1.66%，优步（Uber）跌 2.49%；Lyft 跌 3.09%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英伟达收于 415.08 美元，上涨 3.23%；英特尔收于 58.98 美元，上涨 0.68%；博通收于 315.08 美元，上涨 1.21%；德州仪器收于 131.89 美元，上涨 2.38%；高通收于 92.38 美元，上涨 1.15%；AMD 收于 54.72 美元，上涨 2.11%；应用材料公司涨 1.67%；美光科技涨 0.51%。

在美国上市的主要中概股普遍下跌，网易收于 476.05 美元，下跌 0.20%；阿里巴巴收于 248.58 美元，下跌 1.23%；京东收于 62.13 美元，下跌 0.27%；拼多多收于 87.33 美元，下跌 1.08%；哔哩哔哩收于 43.98 美元，下跌 2.94%；好未来收于 71.95 美元，下跌 1.68%；爱奇艺收于 23.25 美元，上涨 1.71%；跟谁学收于 79.62 美元，下跌 2.96%；微博收于 36.28 美元，下跌 1.55%；新浪涨 0.76%；搜狐跌 1.58%；搜狗跌 8.15%；携程跌 2.76%；前程无忧涨 6.19%；汽车之家跌 1.48%；58 同城涨 0.86%；蔚来涨 1.81%；金山云跌 0.42%。

卡特彼勒公司是道指中表现最好的股票，上涨超过 4%。埃克森美孚和雪佛龙的涨幅也均超过 3%。波音公司收盘上涨 2.5%。在标指数板块中，能源板块上涨 3.6%，原材料和工业板块涨幅均超过 2%。

美国时间周二，在美国佛州报告新冠肺炎单日新增病例数低于 7 天平均水平后，市场人气也得到提振。与此同时，美国加州的新冠肺炎新增病例数也比周一略有下降。

今年以来股价一直坚挺的大型科技股，周二表现滞后。亚马逊和奈飞分别下跌 0.6% 和 0.1%；Alphabet 股价在全天大部分时间下跌后上涨 0.6%。

证券公司 National Securities 的首席市场策略师阿特 · 霍根（Art Hogan）表示：“我认为本季度那些以前表现不佳的板块将开始反弹，因为我们一直以来可能过度交易，而忽略了所有周期性因素。”