TikToK 下架后，印度竞品新增用户数一度每小时 50 万

7 月 15 日消息，据国外媒体报道，今年 6 月下旬，当印度宣布下架包括 TikTok 在内的 59 款应用程序时，TikToK 随即停止为其 2 亿印度当地用户服务。几个小时内，大量的新用户注册将竞争对手 Roposo 的服务器推到了崩溃边缘。

总部位于印度班加罗尔的 Roposo 也提供短视频服务。该公司表示，每小时新增用户一度达到 50 万，预计到本月底用户数量将达到 1 亿，几乎是之前 5500 万用户的两倍。这使得 Roposo 成为众多从 TikTok 困境中获益的印度初创企业之一。

印度下架部分应用的举动给了当地公司在超过 5 亿印度互联网用户中赢得更大市场份额的机会。其还可能为一些印度公司与亚马逊公司和 Facebook 等全球巨头展开更激烈的竞争铺平道路。这些科技巨头也在试图从印度市场中获利。

在最近的一次视频电话会议中，Roposo 所属初创公司创始人纳维 · 特瓦里 (Naveen Tewari)一边嚼着坚果，一边在位于班加罗尔的红砖书房里说，“对于印度的应用开发初创公司来说，像是坐上了火箭。”“我们有可能成为世界第四大科技中心。”

Roposo 母公司 InMobi 成立已有 10 年历史，这家数字广告初创公司早些年吸引了日本软银集团等全球知名公司的投资。去年 PayPal 联合创始人、亿万富翁投资者彼得 · 泰尔 (Peter Thiel)支持了 InMobi 子公司 Glance，后者于去年 11 月收购了 Roposo。

Roposo 可播放以印度宝莱坞音乐为背景的视频，能够让用户展示各种滑稽动作。正如蒂瓦里所说，Roposo 是一款老少皆宜的应用。Roposo 和其他印度短视频应用把平台内容宣传为更符合印度相对保守文化的有趣内容。

TikTok 没有回复记者的置评请求。该公司在 6 月 30 日的一份声明中说，公司受邀与印度政府利益相关者会面，说明公司已经并将继续遵守印度法律有关安全和数据隐私的要求。

许多印度当地的应用程序起步较晚，而且大多数都缺乏 TikTok 那样纷繁复杂且对用户友好的界面。它们也没有 TikTok 母公司字节跳动那样的投资欲望和雄厚财力。字节跳动是全球最有价值的初创公司，今年 5 月份的估值超过 1000 亿美元。

市场研究公司 Gartner 高级分析师曼朱纳特 · 哈特（Manjunath Bhat）表示，尽管如此，印度的举动还是帮助这些公司开启了吸引数十亿用户的商业模式。“印度企业家中并不缺乏人才，他们只是缺乏雄心壮志。居家隔离以及下架应用所带来的双重影响为他们提供了前所未有的机会。”

最近，包括 Chingari、Mitron 和 Bolo Indya 等一大批印度本地短视频应用都获得了大批用户。像 Moj 这样的应用程序上线只有几周时间。

诸如下载量巨大的图像扫描仪 CamScanner 也被下架，导致受益的不仅仅是短视频应用。因此受益的不同类别应用有三个共同特点：这些应用程序都是印度当地开发的；应用数据存储在印度；其中内容主要是当地语言，更符合当地人的需求。

印度当地还开发了集 WhatsApp、Facebook 和 Instagram 于一体的应用程序 Elyments。亚洲首富穆凯什 · 安巴尼 (Mukesh Ambani)拥有的信实集团也推出了视频会议软件 JioMeet，与总部位于美国圣何塞的视频电话服务 Zoom 进行竞争。

Chingari 联合创始人苏米特 · 高希 (Sumit Ghosh)表示，“我们的算法是为确保有害内容永远不会在 Chingari 上传播流行。” Chingari 视频的更新速度更慢，目的是审查是否有不当内容。如果多个用户进行投诉，相关视频就会被撤下。

高希和 Chingari 联合创始人在一年前开始开发这款应用，当时印度市场的数据消耗量已经开始出现激增。Chingari 迎合了居住在小城镇的印度当地人需求，他们普遍渴望获得有当地语言的视频内容。在接下来的几个月里，两位创始人不断模仿 TikTok，为自家应用照葫芦画瓢添加了从直播到增强现实滤镜等所有短视频平台功能。

总部位于班加罗尔的 Chingari 在中国应用下架当天拥有 350 万用户，目前该公司称其用户已超过 1750 万。不堪重负的创始人开始创建一家名为 Chingari Media pvp 的公司。他们正在制定公司股权结构，测试营收策略，并扩大原本只有 8 名工程师的团队。在高希的 Twitter 上，成千上万拥有大量粉丝、习惯推销产品和服务的 TikTok 主播纷纷要求成为 Chingari 认证用户。高希说，他的初创公司正处于 “融资谈判”的后期阶段。

在新德里，特丽莎 · 格达尔 (Trisha Girdhar)创办的主播管理公司可能预示着未来。直到上个月，TikTok 还是她收入的主要来源。现在 22 岁的格达尔正努力将旗下明星主播转移到 Roposo 和其他平台上，“各大平台都在认真考虑我们这些有影响力的主播。”专门制作肚皮舞视频的格达尔在 Roposo 上已经有了一群粉丝。

Roposo 本身也受到了大量有影响力的营销机构和名人的欢迎。它正在与名人用户和内容创造者讨论合同问题。公司还在相机滤镜功能和印度主题视频内容上进行投资。特瓦里说 :“这不仅仅是企业家的机会。“投资者也应该赶紧过来。”