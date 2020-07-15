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Windows DNS 服务器曝重大安全漏洞：可能形成蠕虫攻击

2020/7/15 8:23:54来源：新浪科技作者：于泽责编：懒猫评论：

7 月 15 日早间消息，据外媒 threatpost 报道，微软将一个 17 年前的 Windows DNS 服务器的安全漏洞列为 “蠕虫”。这个漏洞可能允许攻击者创建特殊的恶意软件，甚至导致企业和关键部门的基础设施被入侵，这个漏洞影响所有 Windows Server 版本，其他版 Windows 10 不受影响。

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“微软首席安全项目经理 Mechele Gruhn 解释说：”蠕虫漏洞有可能在没有用户交互的情况下，通过恶意软件在易受攻击的计算机之间传播，在 Windows 服务器上远程执行代码，并创建恶意的 DNS 查询，“Windows DNS 服务器是一个核心网络组件。虽然目前还不知道这个漏洞是否被用于主动攻击，但客户必须尽快应用 Windows 更新来解决这个漏洞。”

Check Point 的研究人员发现了 Windows DNS 的安全漏洞，并在 5 月份向微软报告。如果不打补丁，就会使 Windows 服务器容易受到攻击，不过微软指出，目前还没有发现这个漏洞被利用的证据。

Check Point 的漏洞研究团队负责人 Omri Herscovici 表示：”DNS 服务器漏洞是一件非常严重的事情，”每一个使用微软基础设施的客户，无论大小，如果不打补丁，都会面临重大安全风险，最坏的后果将是整个企业网络的彻底破坏。这个漏洞在微软的代码中已经存在了 17 年以上。

目前所有被支持的 Windows Server 版本中都提供了修复该漏洞的补丁，但系统管理员必须在该漏洞被不良企图者制造恶意软件之前，尽快给服务器打上补丁。

Windows 10 和其他客户端版本的 Windows 不受该漏洞的影响，因为它只影响微软的 Windows DNS Server 实现。

微软在通用漏洞评分系统（CVSS）上给出了 10 分的最高风险分，强调了问题的严重性。

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关键词：Windows

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