Chrome 84 稳定版正式发布

Chrome 84 正式发布了，这个版本直接面向用户的功能更新较少，主要是一些开发者工具和 Web API 更新。以下是内容快速一览：

用户可以使用 “应用程序图标快捷方式”（App Icon Shortcuts）在应用程序中启动任务。

Web Animations API 添加了对许多以前不支持的功能的支持。

唤醒锁定（Wake lock）可以防止屏幕变暗或锁定。

内容索引 API（Content Indexing API）帮助显示脱机可用的内容。

新的实验功能：idle detection 和 Web Assembly SIMD。

Same Site Cookie policy 再次开始更新。

以及更多。

App icon shortcuts（APP 图标快捷方式）

应用程序图标快捷方式使用户可以轻松快速启动应用程序中的常见任务。

Chrome 和 Edge 的桌面版及移动版本均支持这项功能。通过在 Windows 和 macOS 上右键单击应用程序图标，或在 Android 上长按应用程序图标，便可以调用这些快捷方式。

Web animations API（网络动画 API）

Chrome 84 向 Web Animations API 添加了许多以前不受支持的功能。

animation.ready 和 animation.finished 已实现

浏览器现在可以清理和删除旧动画，从而节省内存并提高性能

现在可以使用复合模式组合动画——带有 add 和 accumulate 选项

Content indexing API（内容索引 API）

使用内容索引 API，可以为可脱机使用的内容添加 URL 和元数据，然后通过元数据可将内容呈现给用户，使用户在无网络连接的情况下也能看见内容。

Wake lock API（唤醒锁定 API）

使用该 API，网站可以启用唤醒锁定，防止屏幕变暗或锁屏。

Origin trials

还有两项实验功能，包括：

Idle detection（空闲检测）

当用户处于空闲状态时，Idle Detection API（空闲检测 API）会进行通知，表明他们可能已经远离计算机。这非常适合聊天应用程序或社交网站之类的东西，让用户知道其联系人是否可用。

Web Assembly SIMD

它引入了映射到硬件中常用 SIMD 指令的操作。SIMD 操作用于提高性能，尤其是在多媒体应用程序中。

其他

逐步恢复 SameSite cookie changes

滥用权限请求或滥用通知的网站将自动被隐藏通知

QuicTransport 新的实验功能

更新说明：

https://developers.google.com/web/updates/2020/07/nic84