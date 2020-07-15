“开源 Windows”ReactOS 聘请全职开发者改进存储相关模块

ReactOS 项目组宣布，他们已聘请 Victor Perevertkin 在接下来的3个月全职从事 ReactOS 存储相关的开发工作。ReactOS 有"开源 Windows"之称，不过其在存储方面的技术水平长期而来相对于其他模块而言，一直处于不太理想的状态。这也是促使他们聘请全职开发者在存储及相关领域进行改进的主要原因。

自2018年以来，Victor 一直是各种 ReactOS 组件的主要贡献者。他在 GSoC 首次亮相时为 ReactOS 编写的 Btrfs 引导扇区代码就已深入到内核领域，后来负责管理新 USB 堆栈的集成，最近在为 ReactOS 向新的编译器工具链的重大升级做准备时，几乎接触到了 ReactOS 的所有部分。

在合同期间内，Victor 将主要从事存储相关的开发工作，这是 ReactOS 中长期被忽视的一块。他计划最终将 scsiport 转换为支持即插即用(Plug & Play)的驱动程序，并在此过程中修复内核即插即用的 bug，从而改进 USB 存储支持和对 Windows 存储驱动程序的兼容性。

如果时间允许，延伸目标包括继续他之前的工作，将谷歌的内核内存错误检测工具 Address Sanitizers 集成到 ReactOS 中，并修复通过启用 APIC 的 HAL 进行引导时存在的问题。

ReactOS 项目组此次招聘行为对项目而言也是一个重要的里程碑，因为持续收到的捐助终于能够让他们以接近市场价格的价格雇佣一名全职开发者。