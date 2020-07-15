官宣！2020 年 3·15 晚会将于 7 月 16 日在央视财经频道现场直播

IT之家7月15日消息 今日，央视财经正式宣布，中央广播电视总台2020年3·15晚会，将于7月16日晚8点在央视财经频道现场直播。

央视表示，受疫情影响，今年“3·15”晚会延期播出，但“3·15”晚会的名称没有变，初衷没有变。

今年“3·15”晚会将仍然秉持担当消费领域瞭望者的使命，守护公共利益，建设美好生活。

IT之家了解到，7月16日当晚，“3·15”晚会也将在央视财经客户端和央视频同步直播。