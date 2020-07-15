官宣！2020 年 3·15 晚会将于 7 月 16 日在央视财经频道现场直播

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家7月15日消息 今日，央视财经正式宣布，中央广播电视总台2020年3·15晚会，将于7月16日晚8点在央视财经频道现场直播。
央视表示，受疫情影响，今年“3·15”晚会延期播出，但“3·15”晚会的名称没有变，初衷没有变。
今年“3·15”晚会将仍然秉持担当消费领域瞭望者的使命，守护公共利益，建设美好生活。
IT之家了解到，7月16日当晚，“3·15”晚会也将在央视财经客户端和央视频同步直播。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有