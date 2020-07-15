华为静待 “ 7·15 美国制裁令”：低调等待、不太抱幻想

IT之家 7 月 15 日消息 华为 7 月 13 日发布了 2020 年上半年经营业绩。2020 年上半年，公司实现销售收入 4,540 亿元人民币，同比增长 13.1%, 净利润率 9.2 %。其中，运营商业务收入为 1,596 亿元人民币，企业业务收入为 363 亿元人民币，消费者业务收入为 2,558 亿元人民币。

据 21 世纪经济报道消息，需要注意的是，美国的第二轮制裁的影响并没有完全反映在财报当中，下半年华为将面临更大挑战。当下华为正处在一个重要节点，按规定，7 月 15 日美国方面将对新禁令做出具体解析。

此前，台积电董事长刘德音在股东大会的记者沟通会上就表示，从 5 月 15 日算起的 60 天之内，还处于法规解释期，包括台积电在内的所有供应商都处于与美国商务部进行法律条文解释阶段，要到 7 月 14 日后，才能判断是否要申请出口许可证。

多位华为员工表示，大家都在等待 7 月 15 日，等待美国对 5 月 16 日的禁令做出解释，多数认为低调等待、不太抱幻想，华为 “没有退路，只有胜利之路”。

IT之家了解到，华为发布财报后表示，当前，各国正在努力应对疫情挑战，ICT 技术不仅在抗疫中发挥重要作用，也是经济复苏的引擎，华为愿意和运营商、各行各业伙伴一起努力，保障网络稳定运行，加速数字化转型，助力各国抗击疫情和恢复经济。面对复杂的外部环境，全球产业链的开放合作和互信愈发重要。不管遇到什么样的困难，华为都将致力履行与客户和供应商的义务，继续努力生存和向前发展，为全球数字经济和科技发展做出贡献。