英国「翻脸」，5G 排除华为代价高昂

今年 1 月，英国在 5G 网络建设上给华为开了「绿灯」。当时，英国政府宣布将「有限度」地使用华为 5G，规定了他们认为的「高风险供应商」不能被安装在一些敏感地区，比如核设施和军事基地附近，以及不能在与安全相关的网络中使用，另外，为避免运营商过于依赖华为，对华为可占的市场份额设定了 35% 的上限。

但昨晚，英国政府态度转向，宣布将修改 1 月的决定，从今年 12 月 31 日起不再允许本国电信运营商购买华为的 5G 电信设备。并且在 2027 年之前，电信运营商必须拆除所有已经安装的华为生产的 5G 网络设备。

英国此番「翻脸」，原因之一是 5 月美国对华为发起了制裁，禁止华为使用依赖美国技术或设计的半导体芯片，因此安全官员得出结论：如果华为不得不开始从第三方采购芯片，他们就无法再保证相关产品的安全性。而华为英国发言人 Edward Brewster 表示，很遗憾华为在英国的未来发展被政治化。

几乎同时，华为英国公司董事长 John Browne 宣布提前辞去英国华为董事会主席职务。

「去华为」有什么代价？

英国首相约翰逊 1 月就「是否将在 5G 建设上『封杀』华为」这个问题，表示将作出一个既让国人获得新科技实惠，又不让国家安全受到威胁的选择。随后，英国宣布将「有限度」地使用华为 5G。但半年后的今天，英国又迅速对华为亮出了「红牌」。

彻底排除华为设备，代价是什么？英国文化大臣道登承认，英国 5G 网络建设的进度将延后 2-3 年，电信运营商也会因此多花 20 亿英镑。英国主要运营商之一的 BT CEO Philip Jansen 早前表示，如果要拆除 5G 设施中既有的华为设备，BT 需要至少 5 年时间，最多可能需要 7 年时间。而如果要拆除 5G 网络外所有移动和固定电话网络中的华为设备，他们需要十年以上的时间。

约翰逊曾表示，英国公众应享有最好的科技。「我们要让每个人都用上千兆的宽带。如果有人反对某个品牌，那么他们得告诉我们还有什么别的牌子可选。」但迫于形势，约翰逊政府在这方面作了妥协。此次决策让运营商多花的 20 亿英镑，可能会转嫁到消费者身上，《卫报》还称，政府未来不太可能就此对运营商进行补偿。

英国情报机构政府通信总部（GCHQ）下属的国家网络安全中心（NSC），撰写了一份有关美国制裁对华为影响的报告。NSC 告知英国政府，使用华为的技术和设备存在「安全风险」，在美国对华为加强了制裁力度后，NSC 也不能再保证华为能够进行稳定供应。

自 2019 年 5 月以来，华为被美国列入「实体清单」，即美国公司向华为出售或转让该国技术需要美国商务部工业与安全局（BIS）发放许可。

「拉黑」华为一年后，2020 年 5 月 15 日，美国商务部（DOC）启动了新一轮针对华为的出口管制，要求一款芯片如果由华为及其旗下的海思设计，在制造过程中使用了美国管控的设备，相关企业在向华为交付芯片前，就需要向 DOC 申请许可。这直接导致台积电暂停接受华为新的芯片订单，因为生产线上使用了不少美国设备。

BBC News 报道称，这让华为难以依靠自己的力量生产顶级处理器，他们未来可能不得不使用第三方芯片。报道称，有人认为，英国网络安全官员可能会因此更难审核华为。

「并不是因为安全问题」

但也有分析人士认为英国禁用华为更多是出于政治原因。

英国《经济学人》杂志分析认为，除面临保守党和工党的双重压力外，英国对华为的态度转变还缘于「五眼联盟」中美国和澳大利亚的施压，「脱欧」后，英国迫切希望与这两个国家达成贸易协议。

华为英国发言人 Edward Brewster 表示，「很遗憾，华为在英国的未来发展被政治化。此举源于美国贸易政策，而不是安全问题。」

中国驻英国大使刘晓明在 7 月 6 日回应华为问题时表示，「我认为，英国使用华为，不是为了中国，而是基于英国自身的利益。英国政府已经制定雄心勃勃的计划，要在 2025 年实现 5G 全覆盖。」

华为英国发言人还表示，「这可能会让英国落入数字发展的慢车道，增加消费者的通讯开支，并加深数字鸿沟。此举非但不能『提高』反而会降低英国的发展水平，我们敦促政府重新考虑这一决定。」

看回华为刚刚公布的 2020 年半年报，华为也因为制裁受到了不利影响。在上半年，华为销售收入 4540 亿元，同比增长 13.1%，净利润率 9.2%。其中，运营商业务营收 1596 亿元，企业业务营收 363 亿元，消费者业务营收 2558 亿元。可以看出，尽管华为总体营收以及主营业务板块营收稳中有升，但业绩仍受到了「实体清单」、「禁令」的不利影响。比如，销售营收增速与去年相比下降了近 10%，净利润率和去年一样，处于近五六年的最低点。这说明，华为供应链调整，或者大量备货造成了运营成本上升。

即便如此，华为英国发言人在声明中提到，「我们有信心，美国的新管制措施不会影响我们为英国提供的产品的韧性和安全。」