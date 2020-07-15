光刻机厂商阿斯麦 ASML 二季度营收超过 33 亿美元，同比环比均大幅增长

7 月 15 日消息，据国外媒体报道，光刻机厂商阿斯麦已发布了二季度的财报，营收超过 33 亿欧元，同比环比均大幅增长，扭转了一季度大幅下滑的颓势。

阿斯麦的财报是在今日发布的，财报显示在今年二季度，他们的净销售额为 33.26 亿欧元，去年同期为 25.68 亿欧元，上一季度为 24.41 亿欧元，同比环比均有明显增加。

毛利润方面，财报显示二季度为 16.03 亿欧元，高于上一季度的 11.01 亿欧元，也高于上一年同期的 11.05 亿欧元。毛利润率为 48.2%，也有明显提升，去年二季度为 43%，今年一季度为 45.1%。

净利润方面，二季度为 7.51 亿欧元，较上一季度的 3.91 亿欧元大增 92%，较上一年同期的 4.76 亿欧元也增长了 57.8%。摊薄之后每股的收益为 1.79 欧元，同比环比也都有明显增加，上一季度为 0.93 欧元，去年同期为 1.13 欧元。

虽然营收、净利润等业绩同比环比均有大幅增加，但阿斯麦二季度新增订单有减少，新增的订单价值为 11.01 亿欧元，远不及上一季度的 30.85 亿欧元，也不到去年同期 28.28 亿欧元的一半。

对于今年第三季度，阿斯麦在财报中预计营收 36 到 38 亿欧元，毛利润率在 47% 到 48% 之间，研发支出预计在 5.45 亿欧元左右。