快手：开展 “低俗直播内容”专项治理，封禁多位百万粉丝级别用户

7 月 15 日讯，快手社区官方账号 “快手管理员”昨日发布公告，称即日起开展 “低俗直播内容”专项治理，对于违规账号将视情节进行限时封禁、永久封禁等处罚。

快手表示，为落实企业主体责任，维护平台良好氛围，快手平台即日起开展低俗直播内容专项治理行动，重点清查直播 PK 时过激惩罚、低俗语言、低俗互动、恶意炒作等行为，对于违规账号将视情节进行限时封禁、永久封禁等处罚。

在快手公示的违规被封禁用户名单中，有 11 位用户的粉丝数高达百万以上，最多高达 670 万。

据国家网信办此前消息，国家网信办会同相关部门对国内 31 家主要网络直播平台的内容生态进行全面巡查，着力把网络直播专项整治和规范管理工作引向深入。

国家网信办有关负责人表示，结合群众举报及核查情况表明，国内 31 家主要网络直播平台普遍存在内容生态不良现象，不同程度地存在内容低俗庸俗问题。

有关负责人强调，此次对 31 家网络直播平台全面巡查，旨在督促主要平台切实履行主体责任和社会责任，守牢法律底线、道德底线和安全底线，自觉完善平台规则，优化系统功能，改进算法推荐，强化主播管理，最大限度压缩低俗不良信息生存空间，不断提升直播内容质量，为广大网民提供更多更好的文化产品和服务，推动网络直播行业健康有序发展。