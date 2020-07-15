高德上线 “家人地图”惹争议，官方回应：用户确认授权后才能使用

7 月 15 日消息，日前，高德地图上线的 “家人地图”，这两天成为了一个热门话题，甚至引来不少争议。有网友认为，这个功能对于有老年痴呆的家庭伸很受用，也有用户表示，“不管什么角色身份，都需要一个空间感，不需要随时被关注。”

对此，高德地图产品相关负责人在接受媒体采访时表示，这个产品本身是为公益而设计，初衷也在 “让守护看得见”，“我们在产品研发初期调研了上万名用户，七成以上的用户表示欢迎这个功能，他们大多上有老下有小，希望可以有一款产品可以关注到老人和孩子情况，特别家中有阿尔兹海默症症患者的用户，在调研中反馈的情况让人非常揪心。也有不到三成的年轻用户对这个产品有迟疑，大家对实时被关注感到不自在也在情理之中。”

此家人地图产品在设计之初，就确定了开启功能的原则：对于有切身需要的家人，彼此都同意组建 “家人地图”，是重要的衡量标准和必须的使用前提，“开启家人地图服务时，需要所有加入用户同意，并输入共同的‘家庭密码’，获得用户确认授权后才能使用。”

据了解，高德上线的家人地图功能，可以让家人随时看到彼此的位置，实时获取家人所在地点，还可以给家人设置 “亲友位置提醒”，可以以某个地理位置 150 米到 2 公里为半径，设置位置提醒，当家人到达或离开安全半径时会收到消息提醒。