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泰国最大运营商：华为、中兴进入该公司 5G 网络建设竞标名单

2020/7/15 15:02:13来源：C114中国通信网作者：艾斯责编：远洋评论：

据路透社报道，泰国最大的移动运营商 AIS 本周二表示，华为是目前参与竞标建设其 5G 核心网的五家公司之一。

AIS 披露此事之际，英国政府刚刚下令，要求该国运营商在 2027 年之前将华为 5G 设备从英国网络中全部进行移除。

美国一直以国家完全为由呼吁其盟友国将这家中国公司排除在外，而作为美国在亚洲地区由来已久的盟友，泰国已表示不会将中国供应商排除在其 5G 技术设施之外，但会对任何安全问题保持警惕。

AIS 即将从一份包括瑞典爱立信、芬兰诺基亚、中国中兴通讯、韩国三星和中国华为的名单中选择其供应商。

AIS 总裁 Hui Weng Cheong 表示：“我们正在选择合适的 5G 核心网供应商。当我们做任何事情时，我们都会将提案请求发送给所有这五家厂商，因为我们不想进行预先选择。”

他表示，AIS 计划今年在基础设施上投资高达 450 亿泰铢（14.2 亿美元），并计划本月在首都曼谷和工业中心东部经济走廊建设首批 5G 核心网。

AIS 上周宣布，将与华为合作销售这家中国公司提供的 5G 智能手机。

Hui Weng Cheong 表示，美国有关华为的指控 “并没有得到证实”，但 AIS 将通过加入 “非常重要的条款，明确他们不应采取的行动，来保护我们自己”来防范中国供应商可能带来的安全风险。

上个月，新加坡电信运营商表示，他们已选择诺基亚和爱立信来建设 5G 核心网。AIS 的股东新加坡电信（Singtel）表示已选择爱立信就其核心网和其他网络的供应进行谈判。

今年早些时候，AIS 在现有 4G 基础设施的基础上推出了 5G 服务，使泰国在采用这项技术方面领先于其他东南亚国家。

在 2 月份的频谱拍卖之后，与其竞争对手 True 和 DTAC 相比，AIS 成为泰国市场拥有最多 5G 频谱牌照的运营商。

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关键词：华为中兴5G

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