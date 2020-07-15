OPPO 50W 超闪饼干充电器发布：仅 60g、薄 10.5mm

IT之家 7 月 15 日消息 今天下午，OPPO 正式发布了 125W 超级闪充技术，另外还有 65W AirVOOC 无线闪充，除此之外，OPPO 还发布了一款 50W 超闪饼干充电器，轻约 60g、薄约 10.5mm。万能闪充，超级迷你，便携易收纳。

① 小：拿掉电解电容，采用航空级钳位二极管，主板体积减小52%。② 再小：引入氮化镓高频功率器件，替代硅基MOSFET，满足小体积高频开关需求，平板变压器减薄至8mm。③ 更小：自研 Active Clamp Flyback拓朴控制架构，“清空”开关动作前后电压电流，实现零电压、零电流工作方式，开关损耗接近于0。

IT之家了解到，这款 50W 超闪饼干充电器采用跑道式超薄外形，大面积应用多弧度曲线设计，整体如鹅卵石般圆润精致 ，配合折叠插脚设计，轻松适应日常收纳携带，可以轻松放到你的口袋里，可以装进钱包，可以塞入笔记本电脑包里。

采用主动式半导体散热，机身温度不超过40度。

针对传统变压器体积问题，50W 超闪饼干充电器引入氮化镓高频开关，使变压器单次储能需求变小，进而减小变压器体积。OPPO 自研的 ACF（Active Clamp Flyback）控制架构实现零电压（ZVS）零电流（ZCS）开关，开关损耗无限接近 0。