特斯拉加州 130 名员工染新冠，15% 员工直接接触感染者

7 月 15 日消息，据外媒报道，最新泄露的内部文件显示，电动汽车制造商特斯拉位于美国加州弗里蒙特汽车组装工厂的员工感染新冠病毒的危险激增。到目前为止，已有 130 多名特斯拉员工病毒检测呈阳性，且有 15% 员工与感染者直接接触过。

特斯拉在应对新冠疫情方面饱受争议。该公司曾违抗关闭弗里蒙特工厂的 “就地避难”禁令，在 3 月初疫情大规模爆发期间比规定时间推迟关闭工厂一周时间。在接下来的几周里，其首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)极力淡化疫情的影响，声称其并不像媒体所描绘的那样危险。

此外，马斯克还猛批加州政府和各县官员实施的封锁限制。他甚至发出威胁称，如果特斯拉不被允许重新开放其弗里蒙特工厂，他会将其搬出加州。今年 5 月，特斯拉无视当地禁令，在正式获准前私自复工。

现在，两个月过去了，美国新冠疫情感染病例依然居高不下，特斯拉被感染员工人数也在不断增加。特斯拉员工大多位于加州，而最近几周加州受到的疫情打击尤其严重。

特斯拉内部泄露文件显示，该公司已有超过 1550 名员工受到新冠疫情的 “影响”。尽管 “受影响”并非意味着这些员工的病毒检测呈阳性，但特斯拉对其定义为 “接触过其他确诊感染病毒的员工”。

根据特斯拉自己的数据，大多数被追踪的 “受影响”员工都没有接受过病毒检测，或者说对他们是否接受过检测还不得而知。到目前为止，已有 130 多名特斯拉员工病毒检测呈阳性，还有更多检测结果待定。与此同时，还有十几名参与特斯拉运营的承包商和临时工的检测也呈阳性。

数据似乎表明，大多数 “受影响”员工已经被确认为 “在工作之外有过直接接触”，尽管大多数情况仍然 “未指明”。

此外，特斯拉的数据证实，弗里蒙特工厂员工的 “接触”数量在过去两周始终在飙升。特斯拉在弗里蒙特工厂雇佣了大约 1 万名员工，这里是其拥有最多劳动力的工厂。如果特斯拉发现一名员工曾接触过感染者，公司会通知他们，并要求他们进行自我隔离。

该公司在给 “受影响”员工的电子邮件中写道：“因为这只是预防措施，如果你的检测呈阴性，你可以在退烧和症状改善后 24 小时重返工作岗位。如果你的检测呈阳性，将需要在检测日期后的 10 天和康复后至少 3 天内都呆在家里。康复意味着你在 72 小时内没有使用药物的情况下退烧，而且你的呼吸道症状有所改善。你需要医生出具身体健康证明才可以重返工作岗位。”

据消息人士称，特斯拉弗里蒙特工厂的几个团队都爆发了疫情，在部分员工病毒检测呈阳性后，特斯拉不得不要求生产线上特定团队中的大多数工人进行自我隔离。

特斯拉已经采取了诸多措施来帮助防止病毒传播，比如设立洗手站、加强体温扫描、要求戴口罩和保持安全社交距离等。然而，许多员工报告说，并不是所有的措施都得到了充分的遵守。

特斯拉自己的指导方针中说，他们提供可重复使用的口罩，因为 “一次性口罩可能不仅会导致浪费，而且可能不像其他口罩那样合适。”然而，几名工人称，特斯拉仍然为他们提供一次性口罩。特斯拉尚未就此置评。